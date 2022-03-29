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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭82/300

國際特赦組織：俄國在烏克蘭戰術 如敘利亞翻版

2022/3/29 09:40（3/29 22:59 更新）
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國際特赦組織28日抨擊俄軍在烏克蘭境內犯下戰爭罪，並將這種情況與敘利亞戰爭相提並論。圖為烏克蘭西部城市利維夫26日遭到俄軍攻擊。（路透社）
國際特赦組織28日抨擊俄軍在烏克蘭境內犯下戰爭罪，並將這種情況與敘利亞戰爭相提並論。圖為烏克蘭西部城市利維夫26日遭到俄軍攻擊。（路透社）
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（中央社約翰尼斯堡28日綜合外電報導）俄羅斯入侵後，烏克蘭平民死亡人數持續攀升，國際特赦組織今天狠狠抨擊俄羅斯軍隊在烏克蘭境內犯下「戰爭罪」，並將這種情況與敘利亞戰爭相提並論。

觀察全球人權問題的國際特赦組織（Amnesty International）秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）向法新社表示：「烏克蘭正在發生的事，是我們在敘利亞所見的翻版。」

國際特赦組織在南非約翰尼斯堡針對世界人權狀態發表年度報告，卡拉馬爾德是在報告中發言。

她指控俄羅斯將人道走廊變成「死亡陷阱」，並說「已經超越了無差別攻擊，我們正處於針對民用設施的蓄意攻擊中」。

「我們在這裡看到一樣的事情，就跟俄羅斯在敘利亞所做的一樣。」

國際特赦組織東歐區域主任斯特拉瑟斯（Marie Struthers）也有同感，她在巴黎另一場簡報會上表示，烏克蘭境內研究人員「記錄到與敘利亞及車臣相同戰術的使用」，包括攻擊平民，並使用國際法所禁止的武器。

卡拉馬爾德將受圍困的烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）比作在俄國空軍力量協助下，敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）猛攻的城市阿勒坡（Aleppo），還說人權遊說團體「目前觀察到戰爭罪情況攀升」。

圖為遭到砲火攻擊的馬立波街景。（安納杜魯新聞社）
圖為遭到砲火攻擊的馬立波街景。（安納杜魯新聞社）

美國政府上週表示，美方收集到的公共資訊和情報構成有力證據，證明俄軍在烏克蘭境內犯下戰爭罪。

烏克蘭一名高階官員今天向法新社表示，光是馬立波就有約5000人遭埋葬。

俄羅斯是2011年3月爆發的敘利亞內戰中，敘國政府的主要支持者。

卡拉馬爾德指責，在「癱瘓的國際體系」及聯合國安全理事會（UN Security Council）等機構「可恥地無所作為」面前，俄羅斯「態度傲慢」。

她說，聯合國安理會命名為「聯合國不安全理事會」會比較貼切，還說安理會一再未能在緬甸、阿富汗和敘利亞等地「面對暴行時採取適當行動」。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110329

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