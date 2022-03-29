俄羅斯富豪及烏克蘭談判代表疑遭下毒 俄烏和談蒙陰影

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（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）華爾街日報引述知情人士說法報導，為俄烏和談奔走的俄羅斯富豪阿布拉莫維奇月初疑遭下毒，雙眼發紅流淚且曾失明數小時，可能是想破壞和談的莫斯科強硬派所為。

俄軍2月24日大舉入侵烏克蘭後，阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）穿梭莫斯科、白俄羅斯及其他談判地點，為和平努力。知情人士說，阿布拉莫維奇、烏克蘭國會議員烏梅洛夫（Rustem Umerov）與另一名談判代表3日在基輔會面後出現雙眼發紅、持續流淚引起疼痛、顏面及雙手脫皮等症狀。

知情人士透露，阿布拉莫維奇一度失明數小時，之後進食困難。部分知情人士指控莫斯科強硬派為破壞俄烏和談而對阿布拉莫維奇等人下毒。

知情人士表示，阿布拉莫維奇與另兩人身體狀況已好轉，沒有生命危險。曾會見阿布拉莫維奇的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）未受影響。據發言人說法，澤倫斯基對這起事件毫無所悉。

調查這起事件的西方專家說，難以判定相關症狀是由生化毒劑還是某種電磁輻射攻擊引起。

隸屬事實查核組織「冒險者」（Bellingcat）的調查員葛羅西夫（Christo Grozev）說，他看過阿布拉莫維奇與烏克蘭和談代表遭攻擊後身體所受影響的影像，但3人當時途經烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）趕往土耳其伊斯坦堡，未能及時安排身體檢查。

葛羅西夫說，德國鑑識小組檢查身體時發現3人疑似遭下毒，但離事發時間相隔太久，攻擊「目的並非置人於死地，只是警告而已」。

曾認定2020年克里姆林宮以神經毒劑毒害俄羅斯反對派政治人物納瓦尼（Alexei Navalny）的「冒險者」說，阿布拉莫維奇與另兩人出現症狀前數小時只飲水、吃巧克力，3人當晚會面後赴基輔一處公寓，開始感覺不適，隔天驅車從基輔前往利維夫，之後途經波蘭到伊斯坦堡。

俄羅斯政府曾多次被控以下毒對付政敵。

2004年，親西方的烏克蘭總統候選人尤申科（Viktor Yushchenko）遭下毒且毀容。他在抗議選舉舞弊的「橙色革命」（Orange Revolution）後當選總統，並指控俄羅斯是下毒案幕後指使者。

2018年，英方指控俄羅斯情報機關以神經毒劑攻擊投誠英國的前俄國軍官斯克里帕爾（Sergei Skripal）與女兒尤莉雅（Yulia），兩人與接觸毒劑後送醫的一名英國員警都大難不死，不慎接觸毒劑的一名英國女性則不幸喪命。克里姆林宮否認涉及此事。

55歲的阿布拉莫維奇是與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）關係密切的寡頭富豪之一，也是英格蘭足球超級聯賽勁旅切爾西（Chelsea）的老闆。華爾街日報先前報導，他在俄烏戰爭爆發後扮演和談牽線者角色。

俄羅斯侵略烏克蘭後，持有鋼鐵公司耶弗拉茲（Evraz）少數股權且擁有葡萄牙公民身分的阿布拉莫維奇遭英國與歐洲聯盟（EU）制裁，但由於他穿梭多國為俄烏和談奔走，澤倫斯基曾請求美國總統拜登（Joe Biden）不要制裁阿布拉莫維奇。

阿布拉莫維奇已過世的母親來自烏克蘭。知情人士說，阿布拉莫維奇雖疑似遭下毒，仍決定持續為俄烏和談奔走。他過去一週走訪波蘭、烏克蘭，並於今天赴伊斯坦堡，而俄烏最新一輪和談排定本週在土耳其舉行。（編輯：郭中翰）1110329