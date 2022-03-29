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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭85/300

俄烏伊斯坦堡談判 艾爾段將先分別會見代表團

2022/3/29 07:12（3/29 08:15 更新）
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土耳其總統艾爾段。（圖取自facebook.com/RTErdogan）
土耳其總統艾爾段。（圖取自facebook.com/RTErdogan）
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（中央社記者何宏儒安卡拉28日專電）俄羅斯、烏克蘭明天在伊斯坦堡面對面談判。土耳其總統艾爾段會前將分別會見代表團，他說自己與烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統蒲亭分別電話會商，情況朝正面方向進展。

俄、烏明天在伊斯坦堡展開新一輪談判。土耳其總統府通訊署今晚表示，雙方代表團當地時間明天上午將在多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahce Palace）的土耳其總統工作辦公室舉行。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）晚間於內閣會議後在電視轉播的談話中說，他將於新一輪談判前與雙方代表團分別簡短會面，「我可以說，我們與蒲亭（Vladimir Putin）和澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）電話會商的情況朝著正面方向進展」。但是他未就此詳述。

澤倫斯基稍早表示，將開始與俄方商討烏克蘭的中立地位，並且考慮針對烏東頓巴斯地區（Donbas）達成妥協。（編輯：郭中翰）1110329

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