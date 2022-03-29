俄富豪和烏克蘭代表基輔和談 疑皆出現中毒症狀
2022/3/29 02:51（3/29 22:55 更新）
俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇。（圖取自維基共享資源；作者Marina Lystseva，GFDL 1.2）
（中央社華盛頓28日綜合外電報導）「華爾街日報」今天引述熟知內情人士的話報導，俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）和烏克蘭和談代表在基輔開會後，本月初都出現了疑遭下毒的症狀。
阿布拉莫維奇接受烏克蘭請求，協助推動談判以終止俄羅斯入侵烏克蘭。華爾街日報（the Wall Street Journal）報導，他與至少2名烏國和談代表都出現了症狀。
報導中說，這些症狀包括雙眼發紅、經常流淚並感到疼痛，同時臉部和雙手脫皮。
阿布拉莫維奇和克里米亞半島韃靼族議員烏梅洛夫（Rustem Umerov）稍後已有改善，並無生命危險。
熟知此事的一位人士向記者證實此事，但表示，阿布拉莫維奇並未因此停止工作。
俄羅斯當局表示，阿布拉莫維奇對俄、烏初期和談曾發揮一定作用，但目前和談進程是由雙方代表團掌控。（譯者：張佑之）1110329
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