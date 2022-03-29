俄富豪和烏克蘭代表基輔和談 疑皆出現中毒症狀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）「華爾街日報」今天引述熟知內情人士的話報導，俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）和烏克蘭和談代表在基輔開會後，本月初都出現了疑遭下毒的症狀。

阿布拉莫維奇接受烏克蘭請求，協助推動談判以終止俄羅斯入侵烏克蘭。華爾街日報（the Wall Street Journal）報導，他與至少2名烏國和談代表都出現了症狀。

報導中說，這些症狀包括雙眼發紅、經常流淚並感到疼痛，同時臉部和雙手脫皮。

阿布拉莫維奇和克里米亞半島韃靼族議員烏梅洛夫（Rustem Umerov）稍後已有改善，並無生命危險。

熟知此事的一位人士向記者證實此事，但表示，阿布拉莫維奇並未因此停止工作。

俄羅斯當局表示，阿布拉莫維奇對俄、烏初期和談曾發揮一定作用，但目前和談進程是由雙方代表團掌控。（譯者：張佑之）1110329