美媒稱俄富豪及烏克蘭和談代表疑中毒 美官員闢謠：環境所致

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國媒體稱為俄烏和談奔走的俄羅斯富豪阿布拉莫維奇及2名烏方和談代表疑遭下毒，但美國官員引述情資澄清，相關人員不適為「環境」因素所致，並非中毒。

「華爾街日報」引述知情人士披露，俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）和烏克蘭參與和平談判的代表，這個月初在基輔會談後出現疑似中毒症狀。

報導指稱，受烏克蘭之託來幫忙中止俄羅斯入侵的阿布拉莫維奇，以及烏方談判團隊至少兩名高階成員出現不適。

但路透社指出，烏克蘭官員對「華爾街日報」的報導潑冷水。被問到這起疑案時，烏克蘭談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）說：「這裡面有很多猜測和陰謀論。」烏方另名談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）敦促人們不要相信「未經證實的資訊」。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）也持類似看法。他在全國轉播的節目中表示人人愛看聳動的新聞，還開玩笑說「我建議任何去和俄羅斯談判的人，最好都不吃不喝，且最好不要摸任何東西」。

一名美國官員表示，情報顯示造成阿布拉莫維奇和談判代表不適的原因是環境之類的因素，「不是中毒」。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110329