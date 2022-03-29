俄烏和談 克宮證實英超豪門切爾西老闆摻一腳

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克里姆林宮29日證實英超豪門切爾西的俄羅斯老闆阿布拉莫維奇扮演俄烏和談中間人角色。（圖取自維基共享資源；作者Marina Lystseva，GFDL 1.2）

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）美媒報導，英超豪門切爾西的俄羅斯老闆阿布拉莫維奇為俄烏和談奔走，疑出現中毒症狀。克里姆林宮今天否認阿布拉莫維奇在和談期間疑遭下毒，但證實他扮演和談中間人的角色。

根據法新社，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）還說，億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）參加了俄羅斯與烏克蘭代表今天在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）的談判。

培斯科夫說，阿布拉莫維奇並非「（俄國）代表團正式（協商）成員」，但他「參與確保俄烏雙方的某些聯繫」，而且俄烏都同意由阿布拉莫維奇擔任這個角色。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，阿布拉莫維奇在今天上午談判開始前，曾與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）談話。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）27日曾表示，阿布拉莫維奇等俄國商人提議支援他的政府。

澤倫斯基告訴記者，這些俄國商人希望「做些什麼」、「以某種方式協助」讓俄國對烏克蘭的軍事攻擊降溫。這次攻擊已造成數以千計的人喪生。

55歲的阿布拉莫維奇是與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）關係密切的寡頭富豪之一，也是英格蘭足球超級聯賽勁旅切爾西（Chelsea）的老闆。他連同其他俄國寡頭遭西方制裁，正試圖脫手切爾西球隊。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天報導，阿布拉莫維奇與烏克蘭協商人員疑遭下毒，可能是莫斯科強硬派試圖破壞和談。

根據華爾街日報引述的消息人士，在烏克蘭首都基輔（Kyiv）一次會議後，阿布拉莫維奇與至少兩名烏國高階協商人員出現症狀，包括雙眼發紅、經常流淚並感到疼痛，同時臉部和雙手脫皮。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）未證實此事。培斯科夫則對記者宣稱這是資訊戰的一環，相關報導不符事實。

但一名熟悉內情消息人士稍早向法新社證實這項消息，他說：「很不幸地，的確發生華爾街日報報導的那種情事。」（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110329