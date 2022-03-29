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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭84/300

G7拒用盧布買俄天然氣 德經長：蒲亭走投無路

2022/3/29 07:19（3/29 22:58 更新）
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圖為俄羅斯盧布。（圖取自Pixabay圖庫）
圖為俄羅斯盧布。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者林育立柏林28日專電）針對俄羅斯要求改用盧布支付俄國的天然氣，德國今天代表七大工業國集團（G7）正式回絕，德國經濟暨能源部長哈柏克直言，俄國總統蒲亭走投無路才會提出這樣的要求。

哈柏克（Robert Habeck）在G7能源部長會議後表示，G7成員國一致認為，俄方要求用盧布支付天然氣是「單方面的決定，明顯違約」，相關企業必須遵守合約，「用盧布支付是無法接受的事」。

G7成員包括美國、英國、法國、義大利、日本、加拿大、德國等7個主要工業國家，德國是今年的輪值主席國。

蒲亭（Vladimir Putin）上週宣布，「不友善國家」購買俄國天然氣必須改用盧布支付。「不友善國家」指的是參與制裁俄羅斯的國家，所有的G7和歐盟成員國都在名單上。

各國向俄國購買天然氣，一般用歐元或美元支付。哈柏克認為，蒲亭走投無路才會提出這樣的要求，他強調G7團結一致，不會被蒲亭分化。

不過，歐洲國家高度仰賴俄羅斯的天然氣，如果俄國以沒用盧布支付為由中斷供應，將對歐洲的民生和經濟帶來衝擊。

對此，哈柏克回應，德國已對所有可能發生的情況有所準備。

哈柏克批評俄國出兵烏克蘭「破壞全球的和平與秩序」，認為「俄國是不可靠的供應商」，有必要減少對俄羅斯天然氣、煤炭和原油的依賴。

德國與俄國的能源關係長達半世紀，目前德國的天然氣和煙煤有一半、原油有1/3來自俄羅斯。

不過，俄羅斯軍隊2月24日悍然入侵烏克蘭，刺激德國結束對俄國能源的依賴，其中煙煤和原油今年底前就不再從俄國進口，天然氣預計2024年可擺脫對俄國的依賴。（編輯：郭中翰）1110329

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