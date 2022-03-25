俄否認對烏使用磷彈 盧布重貶俄物價大漲逾14%

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烏克蘭先前指控俄羅斯在烏克蘭使用磷彈，俄國否認。圖為烏克蘭部隊人員在基輔一間遭俄軍飛彈攻擊的購物中心外查看毀損車輛。（法新社）

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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基先前指控俄羅斯在烏克蘭使用磷彈，俄國則否認違反國際法使用磷彈；俄國遭嚴厲制裁，導致民眾生活成本持續飆高，物價較去年同期上漲14.5%。

● 俄羅斯否認違反國際法 聲稱未對烏克蘭使用磷彈

烏克蘭總統澤倫斯基先前指控俄羅斯在烏克蘭使用磷彈。俄國當局25日指出，俄方「永遠不會」違反國際法使用磷彈。

澤倫斯基24日透過視訊方式對北大西洋公約組織（NATO）發表演說表示：「今天上午，磷彈被投下。俄羅斯的磷彈。成人、孩童再度送命。」

此外，七大工業國集團（G7）領袖今天在布魯塞爾開會後發布聲明，警告俄羅斯在與烏克蘭作戰期間不得使用生物、化學與核子武器或相關材料，還說將不遺餘力追究蒲亭侵烏的責任。

● 對烏開戰釀盧布重貶 俄羅斯生活成本大漲逾14%

根據最新官方數據，俄羅斯上週物價勁揚，一些家用必需品如糖的漲價幅度甚至達到14%。顯示在俄國侵略烏克蘭後遭到嚴厲制裁，導致俄國民眾生活成本持續飆高。

英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯經濟部23日公布，截至3月18日為止的一週，俄國物價較去年同期上漲14.5%，創下2015年底以來最大漲幅。

俄羅斯政府機關發現，當週價格上漲最凶的是普遍用來保存食物或製酒的糖。俄羅斯聯邦統計局（Federal State Statistics Service）指出，部分地區砂糖價格漲幅甚至達到37.1%，全國平均漲幅則為14%。

價格漲幅次高的是洋蔥，全國平均漲價13.7%，部分地區漲幅高達40.4%。此外，尿布漲價4.4%，紅茶漲價4%，衛生紙則漲價3%。

自從烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯貨幣盧布大幅貶值，使得俄國通貨膨脹一路看升。盧布匯價今年來已貶值約22%，造成俄國進口貨品成本攀高。

● 德經長：兩年後可擺脫對俄天然氣依賴

俄國入侵烏克蘭，迫使歐洲國家檢討能源佈局，減少向俄國採購能源，德國經濟部長哈柏克預期兩年後，就可擺脫對俄國天然氣的依賴。

德國的化石燃料幾乎全靠進口，其中天然氣和煙煤有一半來自俄羅斯，1/3的原油來自俄國，雙方的能源關係長達半世紀。

不過，自從俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，為避免在國防和外交上繼續受制於俄國，增加俄國施壓的籌碼，德國積極尋找替代的能源來源。

他預期，今年年中從俄國進口的原油量就會減半，年底前「幾乎不再依賴」。接下來幾週，煙煤的依賴度也將從50%降到25%，秋天前不再從俄國進口。

● 俄羅斯攻擊馬立波劇院 恐造成300人遇害

烏克蘭南部戰略港市馬立波的官員表示，他們擔憂上週俄羅斯對一間有數百平民避難的戲劇院發動攻擊，可能造成約300人喪命。

馬立波市政府在社群媒體Telegram寫道：「來自目擊者提供的情報，在馬立波戲劇院（Drama Theatre of Mariupol）遭到一架俄羅斯飛機攻擊後，約有300人死亡。」

這起攻擊發生後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上週曾表示，事發當時有數百人，據信主要是婦女和兒童，躲在那棟建築物內。

● 中英領導人通話談烏克蘭 習近平：應勸和促談

中國國家主席習近平25日下午與英國首相強生通電話。據中國官媒報導，兩人就「烏克蘭局勢」交換了意見，習近平闡述了中方原則立場，強調國際社會應該真正勸和促談。

根據新華社報導，習近平闡述了中方原則立場，強調國際社會應該真正勸和促談，為政治解決烏克蘭問題創造條件，推動烏克蘭早日回歸和平。中方願繼續為此發揮建設性作用。

● 俄國：已摧毀烏克蘭現存最大軍事燃料儲存設施

俄羅斯25日表示，俄軍已藉發射「口徑」（ Kalibr）巡弋飛彈擊毀了烏克蘭現存最大的軍事燃料儲存設施。

俄國國防部發表聲明說：「3月24日傍晚，精準度高的口徑海基巡弋飛彈攻擊位於基輔附近城市卡尼夫卡（Kalynivka）的一座燃料基地。」

聲明中說，這是烏克蘭現存最大的軍事燃料儲存設施，供應燃料給烏克蘭中部的軍隊。

● 俄受制裁爆恐慌搶購 民眾急囤安眠藥避孕藥

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，數據顯示，除了日常用品外，俄國人也開始趕緊囤積抗憂鬱藥、安眠藥與避孕藥，有些人在2個星期內就買了1個月的藥量。

眾多外國品牌已宣布暫停在俄羅斯營運，盧布兌美元大幅貶值，從2月24日蒲亭宣布對烏克蘭展開所謂「特別軍事行動」後，許多日常用品價格直線飆升。

數據公司DSM Group於24日公布「新聞報」（Vedomosti）委託民調發現，從2月28日到3月13日，俄國民眾已經在藥局購買2億7050萬件藥品，價值986億盧布（約10.4億美元）。

這相當於俄國人一個月的購藥份量。俄國人1月在藥局購買2億8800萬件藥品，價值1000億盧布。

這份最新數據並沒有列出藥品的特定廠牌，但顯示外國製藥品需求上升，俄國本土製藥品的需求也同樣成長。抗憂鬱藥、安眠藥、胰島素、癌症和心臟病用藥、荷爾蒙與避孕藥的需求尤其增加。

● 馬歇爾計畫烏克蘭版 美歐設戰後重建基金

美歐同意設立烏克蘭版「馬歇爾計畫」。歐盟25日表示將設烏克蘭團結信託基金，以資助民主烏克蘭戰後的重建，會力邀其他國家共襄盛舉。

綜合外媒報導，在美國總統拜登參與的一場歐盟理事會會議裡，歐盟宣布將舉辦一場國際會議，為「烏克蘭團結信託基金」（Ukraine Solidarity Trust Fund）籌集資金。

歐盟理事會在聲明中指出，有鑒俄羅斯入侵為烏克蘭帶來破壞和巨大損失，「歐盟理事會同意設立烏克蘭團結信託基金，邀請國際夥伴共襄盛舉，並即刻展開籌備工作，同時呼籲理事會持續提供技術援助，以幫助烏克蘭實施必要改革」。

● 人道救援烏克蘭 日本再捐一億美元

日本首相岸田文雄赴比利時出席G7領袖會議，他25日宣布，日本對烏克蘭及其周邊國家追加提供一億美元人道救援金，並對俄羅斯採取另一波經濟制裁措施。

岸田表示，日本將追加提供一億美元的人道救援金以協助烏克蘭難民。先前日本政府已宣布提供烏克蘭一億美元的人道救援金，因此支援總額達2億美元。

● 美國宣布新制裁名單 俄羅斯最大銀行總裁在列

鑒於俄羅斯入侵烏克蘭沒有停歇跡象，美國24日加強對俄國施壓，針對俄國數十家國防企業、數以百計國會成員及俄國最大銀行總裁祭出新一波制裁。

美國財政部也在網站公布方針，警告涉及俄羅斯的黃金相關交易恐受美國當局懲處，此舉旨在阻止俄羅斯規避現有制裁。

美國財政部在一份聲明中說，新的制裁鎖定超過40家俄羅斯國防企業，包括國有的戰術飛彈公司（Tactical Missiles Corp）及相關28家企業，連同公司總經理在內一併制裁。

財政部新的制裁對象還包括俄羅斯國家院（Duma）328名成員與俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）總裁葛瑞夫（Herman Gref）。財政部稱葛瑞夫與蒲亭關係密切。

● 義大利籲民眾別去烏克蘭參戰 否則恐涉刑事問題

媒體先前報導，有些義大利人已報名要前往烏克蘭參與對抗俄羅斯的戰役，義大利外交部24日呼籲民眾不要這麼做。

義大利外交部聲明表示，這類行為「依現行法律，可能被視為涉及刑事問題」，並再度建議義大利民眾不應入境烏克蘭。

義大利外交部表示，所有參戰的人都可能面臨指控，例如對外國有敵對行為，致使義大利陷入戰亂風險；以及招募、武裝民眾替他國效力。

義大利警方負責調查恐怖主義和極端主義部門的主管斯皮納（Eugenio Spina）估計，約有20名義大利人正在烏克蘭參與戰鬥。

● 歐美懷疑中國暗助俄羅斯 馬克宏寧信北京欲止戰

西方國家正就俄羅斯入侵烏克蘭一事舉行峰會，在歐美懷疑中國可能襄助俄國的氣氛中，法國總統馬克宏24日說，他相信中國仍希望盡力阻止戰爭及避免任何可能加劇情勢的行動。

馬克宏（Emmanuel Macron）在G7和NATO會議後告訴媒體，中國作為聯合國安全理事會成員和超級強權之一，只能充當調解緩和的力量，幫忙說服俄羅斯停止這場戰爭。

他說：「我願意相信中國（的作為）會與它的領土主權觀點一致，繼續尋求阻止這場戰爭；我願意相信中國不會參與任何形式的（衝突）升級行動。」

● 烏克蘭媒體：俄軍獲令須在5月9日前結束戰爭

烏克蘭「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）25日在推特表示，根據烏克蘭武裝部隊總參謀部的情報，俄軍接到指令，戰爭必須在5月9日前結束。

俄羅斯每年於5月9日「勝利日」（Victory Day）慶祝二戰時戰勝納粹德國。

美國「新聞週刊」(Newsweek）提到，「勝利日」是慶祝納粹德國於1945年向蘇聯投降，是俄羅斯最重要的節日之一，許多學校放假、商家休息，全國各地還會舉行閱兵。對俄羅斯人來說，無論是過去或現在，「勝利日」都是別具意義的日子。

● 俄停止合作 歐洲太空發射任務暫告斷炊

俄羅斯聯邦太空總署24日表示，歐洲對俄國太空總署實施制裁已破壞雙方合作關係，原本要為歐洲發射衛星的俄國火箭，將改為俄國企業發射或為友俄國家服務。

路透社報導，俄羅斯聯邦太空總署署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）接受中國的電視訪問表示，本應供歐洲發射但將做調整改變者計約10枚火箭。

國際間在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後祭出連串制裁，為俄國與西方的太空領域合作帶來顯著衝擊。

● 美官員：俄部分飛彈攻擊烏克蘭 失敗率高達6成

美國3名知情官員24日告訴路透社，美方評估俄羅斯用來攻擊烏克蘭的某些精準導引飛彈失敗率高達60%，這或許可以解釋與烏軍軍事實力懸殊的俄軍為何遲遲未能戰勝。

由於事涉敏感，這3名美國官員是在不具名情況下披露這項情資；他們並未提供證據來佐證上述評估結果，也沒有透露導致俄羅斯飛彈失敗率居高不下的確切因素。

● 烏克蘭稱向莫斯科換回10名軍人 俄軍入侵後首見

烏克蘭政府今天宣布已與俄羅斯交換戰俘，並指這是莫斯科1個月前進軍烏克蘭後，雙方首次互相換回軍人。

法新社報導，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在臉書寫道，「經澤倫斯基總統下令，（雙方）首度進行完整交換戰俘」，各換回10名軍人。

韋列舒克也提到，烏克蘭方面以在黑海港都敖德薩（Odessa）附近拯救的11名俄國民間水手，換回被莫斯科扣留的19名烏克蘭平民船員。

俄羅斯外交部本週稍早表示，自上月對烏克蘭發動攻勢後，莫斯科已換過兩次俘虜。

● G7領袖警告俄國勿用化武 矢言追究蒲亭侵烏責任

G7領袖24日在布魯塞爾開會後發布聲明，警告俄羅斯在與烏克蘭作戰期間不得使用生物、化學與核子武器或相關材料，還說將不遺餘力追究蒲亭侵烏的責任。

G7在會後聲明中表示：「我們將不遺餘力就這次侵略，追究（俄國）蒲亭總統、謀劃者和支持者的責任，包括白俄羅斯（總統）魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的政權。」

G7強調，它們與俄國人民並無過節，該怪罪的是蒲亭及支持他入侵烏克蘭的人。

● 拜登：俄應被逐出G20 中清楚與西方經濟聯繫更勝俄

美國總統拜登24日表示，俄羅斯應當被踢出20國集團（G20）。在談到中國是否援俄時，拜登指出，他向中國國家主席習近平說明援俄的後果，他認為中國清楚與西方未來經濟聯繫更勝於與俄羅斯。

在被問及若俄羅斯使用大規模殺傷性武器的回應時，拜登表示，若俄羅斯使用化學武器，「我們會做出回應」，至於回應的性質則取決於武器的使用。

至於是否考慮將俄羅斯逐出G20，拜登明確表示，他認為應當將俄羅斯排除於G20之外，但「這取決於G20」。

在談到中國是否援助俄羅斯時，拜登指出，他與習近平上周「非常坦率」的對話，他「並未威脅」，但明白告訴習近平若是援助俄羅斯將面臨的後果，並指出許多美國與外國企業因為俄羅斯的野蠻行徑選擇撤離俄羅斯。

美國總統拜登（左）與北約秘書長史托騰柏格（右）會面。（圖取自twitter.com/POTUS）

● 聯合國大會通過決議 籲俄立即停止對烏克蘭作戰

聯合國大會（UN General Assembly）24日通過一項不具約束力的新決議，要求俄羅斯「立即」停止在烏克蘭境內的戰爭。

這項決議在紐約聯合國總部獲140個國家投下支持票、38國棄權、5國反對。

通過的決議文明確點名俄羅斯，「要求俄羅斯聯邦立即停止對烏克蘭的戰爭行為，特別是一切對平民和民間目標的攻擊」。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas- Greenfield）說，這項決議向有能力停止暴力的那個人提出呼籲，也就是俄國總統蒲亭。（編輯：陳昱婷/核稿：劉學源）1110325