俄否認對烏使用磷彈 盧布重貶俄物價大漲逾14%
（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基先前指控俄羅斯在烏克蘭使用磷彈，俄國則否認違反國際法使用磷彈；俄國遭嚴厲制裁，導致民眾生活成本持續飆高，物價較去年同期上漲14.5%。
● 俄羅斯否認違反國際法 聲稱未對烏克蘭使用磷彈
烏克蘭總統澤倫斯基先前指控俄羅斯在烏克蘭使用磷彈。俄國當局25日指出，俄方「永遠不會」違反國際法使用磷彈。
澤倫斯基24日透過視訊方式對北大西洋公約組織（NATO）發表演說表示：「今天上午，磷彈被投下。俄羅斯的磷彈。成人、孩童再度送命。」
此外，七大工業國集團（G7）領袖今天在布魯塞爾開會後發布聲明，警告俄羅斯在與烏克蘭作戰期間不得使用生物、化學與核子武器或相關材料，還說將不遺餘力追究蒲亭侵烏的責任。
● 對烏開戰釀盧布重貶 俄羅斯生活成本大漲逾14%
根據最新官方數據，俄羅斯上週物價勁揚，一些家用必需品如糖的漲價幅度甚至達到14%。顯示在俄國侵略烏克蘭後遭到嚴厲制裁，導致俄國民眾生活成本持續飆高。
英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯經濟部23日公布，截至3月18日為止的一週，俄國物價較去年同期上漲14.5%，創下2015年底以來最大漲幅。
俄羅斯政府機關發現，當週價格上漲最凶的是普遍用來保存食物或製酒的糖。俄羅斯聯邦統計局（Federal State Statistics Service）指出，部分地區砂糖價格漲幅甚至達到37.1%，全國平均漲幅則為14%。
價格漲幅次高的是洋蔥，全國平均漲價13.7%，部分地區漲幅高達40.4%。此外，尿布漲價4.4%，紅茶漲價4%，衛生紙則漲價3%。
自從烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯貨幣盧布大幅貶值，使得俄國通貨膨脹一路看升。盧布匯價今年來已貶值約22%，造成俄國進口貨品成本攀高。
● 德經長：兩年後可擺脫對俄天然氣依賴
俄國入侵烏克蘭，迫使歐洲國家檢討能源佈局，減少向俄國採購能源，德國經濟部長哈柏克預期兩年後，就可擺脫對俄國天然氣的依賴。
德國的化石燃料幾乎全靠進口，其中天然氣和煙煤有一半來自俄羅斯，1/3的原油來自俄國，雙方的能源關係長達半世紀。
不過，自從俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，為避免在國防和外交上繼續受制於俄國，增加俄國施壓的籌碼，德國積極尋找替代的能源來源。
他預期，今年年中從俄國進口的原油量就會減半，年底前「幾乎不再依賴」。接下來幾週，煙煤的依賴度也將從50%降到25%，秋天前不再從俄國進口。
● 俄羅斯攻擊馬立波劇院 恐造成300人遇害
烏克蘭南部戰略港市馬立波的官員表示，他們擔憂上週俄羅斯對一間有數百平民避難的戲劇院發動攻擊，可能造成約300人喪命。
馬立波市政府在社群媒體Telegram寫道：「來自目擊者提供的情報，在馬立波戲劇院（Drama Theatre of Mariupol）遭到一架俄羅斯飛機攻擊後，約有300人死亡。」
這起攻擊發生後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上週曾表示，事發當時有數百人，據信主要是婦女和兒童，躲在那棟建築物內。
● 中英領導人通話談烏克蘭 習近平：應勸和促談
中國國家主席習近平25日下午與英國首相強生通電話。據中國官媒報導，兩人就「烏克蘭局勢」交換了意見，習近平闡述了中方原則立場，強調國際社會應該真正勸和促談。
根據新華社報導，習近平闡述了中方原則立場，強調國際社會應該真正勸和促談，為政治解決烏克蘭問題創造條件，推動烏克蘭早日回歸和平。中方願繼續為此發揮建設性作用。
● 俄國：已摧毀烏克蘭現存最大軍事燃料儲存設施
俄羅斯25日表示，俄軍已藉發射「口徑」（ Kalibr）巡弋飛彈擊毀了烏克蘭現存最大的軍事燃料儲存設施。
俄國國防部發表聲明說：「3月24日傍晚，精準度高的口徑海基巡弋飛彈攻擊位於基輔附近城市卡尼夫卡（Kalynivka）的一座燃料基地。」
聲明中說，這是烏克蘭現存最大的軍事燃料儲存設施，供應燃料給烏克蘭中部的軍隊。
● 俄受制裁爆恐慌搶購 民眾急囤安眠藥避孕藥
自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，數據顯示，除了日常用品外，俄國人也開始趕緊囤積抗憂鬱藥、安眠藥與避孕藥，有些人在2個星期內就買了1個月的藥量。
眾多外國品牌已宣布暫停在俄羅斯營運，盧布兌美元大幅貶值，從2月24日蒲亭宣布對烏克蘭展開所謂「特別軍事行動」後，許多日常用品價格直線飆升。
數據公司DSM Group於24日公布「新聞報」（Vedomosti）委託民調發現，從2月28日到3月13日，俄國民眾已經在藥局購買2億7050萬件藥品，價值986億盧布（約10.4億美元）。
這相當於俄國人一個月的購藥份量。俄國人1月在藥局購買2億8800萬件藥品，價值1000億盧布。
這份最新數據並沒有列出藥品的特定廠牌，但顯示外國製藥品需求上升，俄國本土製藥品的需求也同樣成長。抗憂鬱藥、安眠藥、胰島素、癌症和心臟病用藥、荷爾蒙與避孕藥的需求尤其增加。
● 馬歇爾計畫烏克蘭版 美歐設戰後重建基金
美歐同意設立烏克蘭版「馬歇爾計畫」。歐盟25日表示將設烏克蘭團結信託基金，以資助民主烏克蘭戰後的重建，會力邀其他國家共襄盛舉。
綜合外媒報導，在美國總統拜登參與的一場歐盟理事會會議裡，歐盟宣布將舉辦一場國際會議，為「烏克蘭團結信託基金」（Ukraine Solidarity Trust Fund）籌集資金。
歐盟理事會在聲明中指出，有鑒俄羅斯入侵為烏克蘭帶來破壞和巨大損失，「歐盟理事會同意設立烏克蘭團結信託基金，邀請國際夥伴共襄盛舉，並即刻展開籌備工作，同時呼籲理事會持續提供技術援助，以幫助烏克蘭實施必要改革」。
● 人道救援烏克蘭 日本再捐一億美元
日本首相岸田文雄赴比利時出席G7領袖會議，他25日宣布，日本對烏克蘭及其周邊國家追加提供一億美元人道救援金，並對俄羅斯採取另一波經濟制裁措施。
岸田表示，日本將追加提供一億美元的人道救援金以協助烏克蘭難民。先前日本政府已宣布提供烏克蘭一億美元的人道救援金，因此支援總額達2億美元。
● 美國宣布新制裁名單 俄羅斯最大銀行總裁在列
鑒於俄羅斯入侵烏克蘭沒有停歇跡象，美國24日加強對俄國施壓，針對俄國數十家國防企業、數以百計國會成員及俄國最大銀行總裁祭出新一波制裁。
美國財政部也在網站公布方針，警告涉及俄羅斯的黃金相關交易恐受美國當局懲處，此舉旨在阻止俄羅斯規避現有制裁。
美國財政部在一份聲明中說，新的制裁鎖定超過40家俄羅斯國防企業，包括國有的戰術飛彈公司（Tactical Missiles Corp）及相關28家企業，連同公司總經理在內一併制裁。
財政部新的制裁對象還包括俄羅斯國家院（Duma）328名成員與俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）總裁葛瑞夫（Herman Gref）。財政部稱葛瑞夫與蒲亭關係密切。
● 義大利籲民眾別去烏克蘭參戰 否則恐涉刑事問題
媒體先前報導，有些義大利人已報名要前往烏克蘭參與對抗俄羅斯的戰役，義大利外交部24日呼籲民眾不要這麼做。
義大利外交部聲明表示，這類行為「依現行法律，可能被視為涉及刑事問題」，並再度建議義大利民眾不應入境烏克蘭。
義大利外交部表示，所有參戰的人都可能面臨指控，例如對外國有敵對行為，致使義大利陷入戰亂風險；以及招募、武裝民眾替他國效力。
義大利警方負責調查恐怖主義和極端主義部門的主管斯皮納（Eugenio Spina）估計，約有20名義大利人正在烏克蘭參與戰鬥。
● 歐美懷疑中國暗助俄羅斯 馬克宏寧信北京欲止戰
西方國家正就俄羅斯入侵烏克蘭一事舉行峰會，在歐美懷疑中國可能襄助俄國的氣氛中，法國總統馬克宏24日說，他相信中國仍希望盡力阻止戰爭及避免任何可能加劇情勢的行動。
馬克宏（Emmanuel Macron）在G7和NATO會議後告訴媒體，中國作為聯合國安全理事會成員和超級強權之一，只能充當調解緩和的力量，幫忙說服俄羅斯停止這場戰爭。
他說：「我願意相信中國（的作為）會與它的領土主權觀點一致，繼續尋求阻止這場戰爭；我願意相信中國不會參與任何形式的（衝突）升級行動。」
● 烏克蘭媒體：俄軍獲令須在5月9日前結束戰爭
烏克蘭「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）25日在推特表示，根據烏克蘭武裝部隊總參謀部的情報，俄軍接到指令，戰爭必須在5月9日前結束。
俄羅斯每年於5月9日「勝利日」（Victory Day）慶祝二戰時戰勝納粹德國。
美國「新聞週刊」(Newsweek）提到，「勝利日」是慶祝納粹德國於1945年向蘇聯投降，是俄羅斯最重要的節日之一，許多學校放假、商家休息，全國各地還會舉行閱兵。對俄羅斯人來說，無論是過去或現在，「勝利日」都是別具意義的日子。
● 俄停止合作 歐洲太空發射任務暫告斷炊
俄羅斯聯邦太空總署24日表示，歐洲對俄國太空總署實施制裁已破壞雙方合作關係，原本要為歐洲發射衛星的俄國火箭，將改為俄國企業發射或為友俄國家服務。
路透社報導，俄羅斯聯邦太空總署署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）接受中國的電視訪問表示，本應供歐洲發射但將做調整改變者計約10枚火箭。
國際間在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後祭出連串制裁，為俄國與西方的太空領域合作帶來顯著衝擊。
● 美官員：俄部分飛彈攻擊烏克蘭 失敗率高達6成
美國3名知情官員24日告訴路透社，美方評估俄羅斯用來攻擊烏克蘭的某些精準導引飛彈失敗率高達60%，這或許可以解釋與烏軍軍事實力懸殊的俄軍為何遲遲未能戰勝。
由於事涉敏感，這3名美國官員是在不具名情況下披露這項情資；他們並未提供證據來佐證上述評估結果，也沒有透露導致俄羅斯飛彈失敗率居高不下的確切因素。
● 烏克蘭稱向莫斯科換回10名軍人 俄軍入侵後首見
烏克蘭政府今天宣布已與俄羅斯交換戰俘，並指這是莫斯科1個月前進軍烏克蘭後，雙方首次互相換回軍人。
法新社報導，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在臉書寫道，「經澤倫斯基總統下令，（雙方）首度進行完整交換戰俘」，各換回10名軍人。
韋列舒克也提到，烏克蘭方面以在黑海港都敖德薩（Odessa）附近拯救的11名俄國民間水手，換回被莫斯科扣留的19名烏克蘭平民船員。
俄羅斯外交部本週稍早表示，自上月對烏克蘭發動攻勢後，莫斯科已換過兩次俘虜。
● G7領袖警告俄國勿用化武 矢言追究蒲亭侵烏責任
G7領袖24日在布魯塞爾開會後發布聲明，警告俄羅斯在與烏克蘭作戰期間不得使用生物、化學與核子武器或相關材料，還說將不遺餘力追究蒲亭侵烏的責任。
G7在會後聲明中表示：「我們將不遺餘力就這次侵略，追究（俄國）蒲亭總統、謀劃者和支持者的責任，包括白俄羅斯（總統）魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的政權。」
G7強調，它們與俄國人民並無過節，該怪罪的是蒲亭及支持他入侵烏克蘭的人。
● 拜登：俄應被逐出G20 中清楚與西方經濟聯繫更勝俄
美國總統拜登24日表示，俄羅斯應當被踢出20國集團（G20）。在談到中國是否援俄時，拜登指出，他向中國國家主席習近平說明援俄的後果，他認為中國清楚與西方未來經濟聯繫更勝於與俄羅斯。
在被問及若俄羅斯使用大規模殺傷性武器的回應時，拜登表示，若俄羅斯使用化學武器，「我們會做出回應」，至於回應的性質則取決於武器的使用。
至於是否考慮將俄羅斯逐出G20，拜登明確表示，他認為應當將俄羅斯排除於G20之外，但「這取決於G20」。
在談到中國是否援助俄羅斯時，拜登指出，他與習近平上周「非常坦率」的對話，他「並未威脅」，但明白告訴習近平若是援助俄羅斯將面臨的後果，並指出許多美國與外國企業因為俄羅斯的野蠻行徑選擇撤離俄羅斯。
● 聯合國大會通過決議 籲俄立即停止對烏克蘭作戰
聯合國大會（UN General Assembly）24日通過一項不具約束力的新決議，要求俄羅斯「立即」停止在烏克蘭境內的戰爭。
這項決議在紐約聯合國總部獲140個國家投下支持票、38國棄權、5國反對。
通過的決議文明確點名俄羅斯，「要求俄羅斯聯邦立即停止對烏克蘭的戰爭行為，特別是一切對平民和民間目標的攻擊」。
美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas- Greenfield）說，這項決議向有能力停止暴力的那個人提出呼籲，也就是俄國總統蒲亭。（編輯：陳昱婷/核稿：劉學源）1110325
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