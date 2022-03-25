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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300

俄羅斯攻擊馬立波劇院 恐造成300人喪命

2022/3/25 20:30（3/25 20:53 更新）
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馬立波有平民避難的戲劇院遭到俄軍砲轟。圖為烏克蘭外交部長庫列巴在推特貼出劇院遭轟炸前後的對比圖。（圖取自twitter.com/DmytroKuleba）
馬立波有平民避難的戲劇院遭到俄軍砲轟。圖為烏克蘭外交部長庫列巴在推特貼出劇院遭轟炸前後的對比圖。（圖取自twitter.com/DmytroKuleba）
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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭南部戰略港市馬立波的官員表示，他們擔憂上週俄羅斯對一間有數百平民避難的戲劇院發動攻擊，可能造成約300人喪命。

馬立波市政府在社群媒體Telegram寫道：「來自目擊者提供的情報，在馬立波戲劇院（Drama Theatre of Mariupol）遭到一架俄羅斯飛機攻擊後，約有300人死亡。」

這起攻擊發生後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上週曾表示，事發當時有數百人，據信主要是婦女和兒童，躲在那棟建築物內。

馬立波市政府今天則表示，該戲劇院在一次邪惡攻擊中被摧毀，並稱俄羅斯知道平民正在大樓內避難。

澤倫斯基說，有近10萬人被困在這座沒有食物、飲水或電力的圍城內，並遭受俄軍猛烈砲擊。（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110325

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