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馬歇爾計畫烏克蘭版 美歐設戰後重建基金

2022/3/25 16:50
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（中央社布魯塞爾25日綜合外電報導）美歐同意設立烏克蘭版「馬歇爾計畫」。歐盟今天表示將設烏克蘭團結信託基金，以資助民主烏克蘭戰後的重建，會力邀其他國家共襄盛舉。

綜合外媒報導，在美國總統拜登參與的一場歐盟理事會（European Council）會議裡，歐盟宣布將舉辦一場國際會議，為「烏克蘭團結信託基金」（Ukraine Solidarity Trust Fund）來籌集資金。

歐盟理事會在聲明中指出，有鑒俄羅斯入侵為烏克蘭帶來破壞和巨大損失，「歐盟理事會同意設立烏克蘭團結信託基金，邀請國際夥伴共襄盛舉，並即刻展開籌備工作，同時呼籲理事會持續提供技術援助，以幫助烏克蘭實施必要改革」。

歐盟另表示，在近日把烏克蘭和摩爾多瓦的電網與歐盟同步後，會繼續向烏克蘭提供持續不間斷的電力和天然氣。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）說：「這展現出我們的未來已相互連結，包括在國際原子能總署（IAEA）支持下，讓烏克蘭核設施的安全一同獲得保障。」

不願具名的歐盟官員表示，米歇爾與澤倫斯基上週通話討論後，認為烏國需有足夠的資金流動因應武器設備以及民生必需，但當前烏克蘭無法在國際金融市場發行債券籌資，再加上外資也撤出，因此朝設立一個基金方式維持戰力。

這位官員表示，「烏克蘭團結基金」將能夠強化烏國在金融上的國家主權能力。不過今天歐盟領袖峰會後仍未公布基金籌資目標等細節。

德國財長林德納（Christian Lindner）上週表示，烏克蘭需要一個類似二戰後「馬歇爾計畫」（Marshall Plan）的重建援助。

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英國首相強生（Boris Johnson）也同意一個烏克蘭版馬歇爾計畫，供烏國戰後重建經濟、預防飢荒，部分資金可拿查扣自俄國大亨的財產權充。

美國在二戰後透過著名的馬歇爾計畫提供130億美元資金（考慮通膨等因素，相當於現今近1300億美元），重建二戰期間遭嚴重破壞的西歐城市與基礎建設，同時撤除相關國家彼此間的貿易壁壘，加速歐洲復興。（譯者：陳怡君、陳亦偉）1110325

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