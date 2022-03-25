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聯合國大會通過決議 籲俄立即停止對烏克蘭作戰

2022/3/25 01:42
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（中央社紐約聯合國總部24日綜合外電報導）聯合國大會（UN General Assembly）今天通過一項不具約束力的新決議，要求俄羅斯「立即」停止在烏克蘭境內的戰爭。

這項決議今天在紐約聯合國總部獲140個國家投下支持票、38國棄權、5國反對。現場隨後傳出掌聲。

聯合國大會2日曾通過一項不具約束力的類似決議，要求俄國立即停止使用武力，當時有141國支持該決議。

烏克蘭在聯合國大會緊急會議上，提出原由法國和墨西哥準備的新決議案。

南非提出與之打對台的決議案，內容並未直接點名俄羅斯，結果只獲得50票支持、67票反對、36票棄權，因此並未通過。

通過的決議文明確點名俄羅斯，「要求俄羅斯聯邦立即停止對烏克蘭的戰爭行為，特別是一切對平民和民間目標的攻擊」。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）說，這項決議向有能力停止暴力的那個人提出呼籲，也就是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）。

俄國昨天向聯合國安理會提交一份關於烏克蘭「人道處境」的決議案，但最終未通過。（譯者：楊昭彥）1110325

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