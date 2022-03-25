義大利籲民眾別去烏克蘭參戰 否則恐涉刑事問題

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（中央社羅馬24日綜合外電報導）媒體先前報導，有些義大利人已報名要前往烏克蘭參與對抗俄羅斯的戰役，義大利外交部今天呼籲民眾不要這麼做。

義大利外交部聲明表示，這類行為「依現行法律，可能被視為涉及刑事問題」，並再度建議義大利民眾不應入境烏克蘭。

義大利外交部表示，所有參戰的人都可能面臨指控，例如對外國有敵對行為，致使義大利陷入戰亂風險；以及招募、武裝民眾替他國效力。

路透社報導，義大利警方負責調查恐怖主義和極端主義部門的主管斯皮納（Eugenio Spina）估計，約有20名義大利人正在烏克蘭參與戰鬥。

斯皮納說：「目前並無持續大批（民眾）前往，只是有很多人說他們想去。」

烏克蘭已為外國人成立一支「國際」軍團，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也公開敦促外國人「與烏克蘭人並肩作戰」。

他本月稍早表示，有超過1萬6000名外國人自願參戰，但未明說有多少人已經抵達。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110325