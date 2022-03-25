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德經長：兩年後可擺脫對俄天然氣依賴

2022/3/25 20:07
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（中央社記者林育立柏林25日專電）俄國入侵烏克蘭，迫使歐洲國家檢討能源佈局，減少向俄國採購能源，德國經濟部長哈柏克預期兩年後，就可擺脫對俄國天然氣的依賴。

德國的化石燃料幾乎全靠進口，其中天然氣和煙煤有一半來自俄羅斯，1/3的原油來自俄國，雙方的能源關係長達半世紀。

不過，自從俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，為避免在國防和外交上繼續受制於俄國，增加俄國施壓的籌碼，德國積極尋找替代的能源來源。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）今天表示，為阻止俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）侵略，國際社會結束對俄國能源的依賴有相當共識，德國能源業者不再續約、或更換供應商的「速度驚人」。

他預期，今年年中從俄國進口的原油量就會減半，年底前「幾乎不再依賴」。接下來幾週，煙煤的依賴度也將從50%降到25%，秋天前不再從俄國進口。

至於天然氣，哈柏克警告，現在對俄國實施禁運，將反過來傷害自己的經濟，因此只能逐步減少進口量，預計2024年年中以前，可擺脫對俄國的依賴。

日前哈柏克才走訪挪威和卡達採購液化天然氣，美國也答應伸出援手。

不過，德國沒有自己的液化天然氣接收站，過去只能從荷蘭等地的接收站進口。哈柏克表示，在本地的接收站完工前，德國將先利用浮動式的接收站來進口液化天然氣。（編輯：高照芬）1110325

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