俄侵烏牽扯德國國防能源 梅克爾當年決策引辯論

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（中央社柏林12日綜合外電報導）在俄羅斯進攻烏克蘭之前不久，德國前總理梅克爾（Angela Merkel）還被吹捧為德國人眼中最有可能說服俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）放下干戈的人選。

然而，當俄羅斯砲彈開始落在烏克蘭領土上，梅克爾的16年執政生涯也蒙上陰影，如今有些觀察家質疑，她過去對蒲亭的和緩政策是否實際上弱化了德國，甚至歐洲。

法新社報導，梅克爾曾被奉為自由世界領袖，但也有人指責中間偏右的她讓歐洲愈來愈仰賴俄羅斯能源，且忽略了德國國防力量，她似乎誤判了蒲亭的野心，而這會帶來毀滅性的後果。

偏保守的德國「世界報」（Die Welt）向來對梅克爾不假辭色，這家媒體批評，梅克爾推動外交，企圖用協議和商業合約來束縛政權，如今看來是個錯誤。

「世界報」提到：「德國和歐洲過去幾天所經歷的一切，根本背離了梅克爾透過與暴君簽署協定來確保和平自由的政策。」

德國2014年的天然氣進口總量中，有36%來自俄羅斯，不到10年，這個比例提高到目前的55%，顯見德國對俄羅斯的能源依賴程度愈來愈高。備受爭議的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）也是在俄羅斯併吞原屬烏克蘭的克里米亞（Crimea）之後敲定。

於是，在美國及其他盟國針對俄羅斯石油和天然氣實施制裁措施之際，德國幾乎不知所措。

此外，德國多年來在軍事上投資不足，也削弱了德國國防形象。美國等盟國對此憤憤不平，他們一再催促德國這個歐洲最大經濟體達到北大西洋公約組織（NATO）所要求的國防支出目標，也就是至少要占國內生產毛額（GDP）的2%。

德國前防長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）是梅克爾最親近的幕僚之一，連她都譴責德國多年未能加強軍力，是「歷史性挫敗」。

康坎鮑爾推文說：「經歷過喬治亞、克里米亞、頓巴斯（Donbas）事件之後，我們仍未準備任何真正能嚇阻蒲亭（的方式）。」她提到的地區都是俄羅斯在梅克爾掌權期間進犯的目標。

德國前總理施若德（Gerhard Schroeder）與蒲亭有私交，不久前還拒絕辭去他在俄羅斯石油公司（Rosneft）和俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）的要職，因而引來非議。

不過，批評梅克爾的人說，最早展開北溪天然氣1號管線（Nord Stream 1）計畫的是施若德沒錯，但梅克爾也放行了北溪2號計畫。

北溪2號計畫規模達110億美元，爭議點在於它繞過了烏克蘭，導致基輔當局拿不到天然氣過境費。在俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後，這項計畫已被擱置。

「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）指出，梅克爾積極尋求與俄羅斯建立密切的經濟關係，導致德國仰賴俄國能源，她犯下的錯誤如今結成苦果，必須承擔責任。

在地緣政治方面，梅克爾政府2008年無視美方力勸，不願讓喬治亞和烏克蘭加入北約，這個決定現在也被拿出來檢視。

但總部設在華府的「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）中東歐部門主任佛布里希（Joerg Forbrig）認為，梅克爾並沒對蒲亭抱持過於天真的想法，她很清楚蒲亭為人及俄羅斯現況，只是在她掌權16年的12年間，她都必須在執政聯盟夥伴「社會民主黨」（Social Democrats）施加的壓力下做決定，而社民黨又傾向與俄國交好。

雖然有些分析師指責梅克爾在能源議題上犯了明顯錯誤，但他們也說，俄羅斯問題不會撼動梅克爾的整體政治成就，一般還是會認為她多次帶領德國度過危機，且一直努力維持歐盟團結。

柏林的赫爾提行政學院（Hertie School of Governnance）國際關係教授韓克（Marina Henke）指出，這是因為，在德國過去對待俄羅斯的立場上，社民黨該負的責任要比梅克爾大的多。

佛布里希也提到，梅克爾曾在一場會議中告訴白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya），不要過度期待身為德國總理的她能幫多少忙，因為她斡旋的空間「比許多人想像的小很多」。

佛布里希說，梅克爾「非常準確地知道自己權力有所侷限」。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1110312