更多編輯台推薦新聞：
疫情致薪資差距擴大 女性多做58天才與男性同酬
生活

疫情致薪資差距擴大 女性多做58天才與男性同酬

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車
生活

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看
國際

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄烏邊境緊張
新聞專題
俄烏邊境緊張3/300

不滿俄承認烏東2共和國獨立 德國中止北溪2號天然氣管線案

2022/2/22 22:17（2/22 22:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
德國總理蕭茲22日表示，針對俄羅斯承認烏克蘭東部2分離主義地區獨立，他將中止與俄國合作的北溪2號天然氣管線案審核程序。圖為北溪2號公司人員在舖管船上工作。（圖取自twitter.com/NordStream2）
德國總理蕭茲22日表示，針對俄羅斯承認烏克蘭東部2分離主義地區獨立，他將中止與俄國合作的北溪2號天然氣管線案審核程序。圖為北溪2號公司人員在舖管船上工作。（圖取自twitter.com/NordStream2）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林22日綜合外電報導）德國總理蕭茲今天表示，針對俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離主義地區獨立，他將中止與俄國合作的北溪2號天然氣管線案審核程序。

法新社報導，蕭茲（Olaf Scholz）表示，他已下令德國的北溪2號天然氣管線（Nord Stream 2）主管機關中止審查程序。在與俄羅斯的緊張對峙日益加劇之際，西方各國及烏克蘭把這條管線視為一項籌碼。

他說：「這聽起來像是技術性手段，不過這是必要的行政步驟，如此即不可能取得認證，而沒有這項認證，北溪2號天然氣管線不可能展開輸送。」

北溪2號天然氣管線計畫向來是德國與盟友關係緊張的原因之一，德國的盟邦聲稱這會導致德國對於能源仰賴益增，並大大增加俄羅斯的影響力。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天稍早要求立即中止北溪2號天然氣管線案。俄羅斯預定經由這條取道波羅的海的管線，輸送天然氣給德國。

蕭茲上週訪問基輔時，澤倫斯基告訴他，俄羅斯將把持這條管線作為「地緣政治的武器」。

蕭茲今天還表示，中止這項方案的決定僅是「具體」行動之一而已，後續可能對俄羅斯實施進一步制裁。

蕭茲與來訪的愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）召開聯合記者會時說：「若是（俄方）採取進一步措施，我們還可以實施其他制裁。不過目前的關鍵在於要有非常具體的行動。」

俄羅斯承認烏東兩個叛軍控制的地區獨立後，蕭茲表示，有信心歐盟將同意針對俄羅斯採取「有力且重大」的制裁方案。

北溪2號天然氣管線將使俄羅斯對德國的天然氣供應增加一倍，對於極力遏止俄羅斯入侵烏克蘭的西方國家而言，這條管線已成為一張王牌。

目前北溪2號天然氣管線已經完工，不過德國主管機關尚未核可啟用。

美國總統拜登（Joe Biden）本月與蕭茲會談後警告，俄羅斯若是入侵烏克蘭，他將設法「終止」這項方案。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1110222

北溪天然氣管線連接德國與俄羅斯。（中央社製圖）
北溪天然氣管線連接德國與俄羅斯。（中央社製圖）
延伸閱讀
烏克蘭不滿俄承認分離地區 召回使節揚言切斷關係拜登承諾維護烏克蘭領土完整 制裁烏東2共和國歐盟不滿俄國承認烏東獨立 將跟進美英施予制裁英國將經濟制裁俄羅斯 強生：蒲亭會發現自己失算衛報分析：俄羅斯若入侵烏克蘭 可能發展一次掌握
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀