烏克蘭不滿俄承認分離地區 召回使節揚言切斷關係

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（中央社基輔22日綜合外電報導）因應俄羅斯昨天承認烏克蘭東部2分離主義地區獨立，基輔今天將駐莫斯科最高級使節召回「諮商」，烏克蘭總統並揚言切斷與俄羅斯關係，還要求立即中止北溪天然氣2號管線計畫。

法新社報導，烏克蘭外交部今天發布聲明表示，由於俄羅斯做出「不合法決定」、承認烏東2分離主義勢力地區盧甘斯克（Lugansk）和頓內茨克（Donetsk）的「獨立」，因此烏克蘭駐莫斯科臨時代辦波柯季洛（Vasyl Pokotylo）將返回基輔。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天則指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）承認這2個分離主義地區獨立，是打算「軍事侵犯烏克蘭」的第一步。

澤倫斯基與來訪的愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）召開聯合記者會時表示，克里姆林宮正為了對烏克蘭發動重大軍事襲擊進行鋪路。他還說，西方有必要對於蒲亭昨天的行動迅速採取經濟措施懲罰。

澤倫斯基並點名，懲罰措施務必要包括「北溪天然氣2號管線（Nord Steam 2）完全停止」。這條管線穿越波羅的海將俄羅斯天然氣輸送到德國，引發美國和烏克蘭最緊密東歐盟邦的不快。它已完成鋪設但尚未啟用。

澤倫斯基又說，他也「收到外交部的請求，要求檢視切斷烏克蘭與俄羅斯外交關係的問題」。「我將在這場記者會結束後，立即檢視和研究這項議題。」（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110222