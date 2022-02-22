烏克蘭防長批蒲亭想恢復蘇聯 訓令部隊準備開戰

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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭國防部長列茲尼科夫今天勉勵部隊勇於面對「橫逆」與傷亡，並抨擊俄羅斯總統蒲亭擬恢復蘇聯，此前俄國承認烏東兩個分離主義地區，並隨即下令大軍進駐挺他們宣布獨立。

法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）21日承認兩個烏克蘭分離主義地區。自2014年以來，這兩地爆發死傷慘重的動亂至今。

烏克蘭國防部官網上傳列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）發表的談話，當中他慷慨激昂告誡部隊準備開戰。

他說：「將有橫逆，將有人員傷亡，我們務必忍受苦痛，克服恐懼與絕望。」不過他也誓言，面對俄羅斯的威脅「必勝」。

列茲尼科夫說：「克里姆林宮朝恢復蘇聯又邁出一步。」並且說：「他昨天露出真面目…想把整個自由世界當作人質的罪犯真面目。」這個他指的是蒲亭。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1110222