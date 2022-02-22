烏克蘭防長批蒲亭想恢復蘇聯 訓令部隊準備開戰
2022/2/22 20:13（2/22 20:57 更新）
烏克蘭國防部長列茲尼科夫22日慷慨激昂告誡部隊準備開戰。圖為17日烏克蘭士兵與安全局特工一起守衛移動檢查站。（美聯社）
（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭國防部長列茲尼科夫今天勉勵部隊勇於面對「橫逆」與傷亡，並抨擊俄羅斯總統蒲亭擬恢復蘇聯，此前俄國承認烏東兩個分離主義地區，並隨即下令大軍進駐挺他們宣布獨立。
法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）21日承認兩個烏克蘭分離主義地區。自2014年以來，這兩地爆發死傷慘重的動亂至今。
烏克蘭國防部官網上傳列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）發表的談話，當中他慷慨激昂告誡部隊準備開戰。
他說：「將有橫逆，將有人員傷亡，我們務必忍受苦痛，克服恐懼與絕望。」不過他也誓言，面對俄羅斯的威脅「必勝」。
列茲尼科夫說：「克里姆林宮朝恢復蘇聯又邁出一步。」並且說：「他昨天露出真面目…想把整個自由世界當作人質的罪犯真面目。」這個他指的是蒲亭。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1110222
俄羅斯承認烏克蘭東部頓內茨克人民共和國及盧甘斯克人民共和國是獨立實體。（中央社製圖）
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