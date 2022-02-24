更多編輯台推薦新聞：
戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店
文化

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
烏克蘭危機
新聞專題
烏克蘭危機3/300

擴大制裁俄羅斯 拜登宣布制裁北溪2號

2022/2/24 03:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓23日專電）烏克蘭局勢持續緊張之際，美國總統拜登繼昨天宣布制裁俄羅斯金融機構與個人後，今天再宣布對俄羅斯天然氣輸送管道項目「北溪2號」公司與人員進行制裁。

拜登（Joe Biden）透過聲明表示，自俄羅斯開始向烏克蘭邊境部署軍隊以來，美國一直與盟國與夥伴密切合作，以做出強有力的統一回應。

拜登指出，美德兩國昨天進一步密切磋商後，德國已經宣布將中止北溪2號項目審查程序，今天他責成對北溪天然氣2號管線公司（Nord Stream 2 AG）與其人員實施制裁，作為針對俄羅斯在烏克蘭採取行動的初步制裁的一部分。

拜登並再次提出警告表示，若俄羅斯持續升高行動，「我們將毫不猶豫採取一切措施」。

拜登昨天指責俄羅斯承認烏克蘭分離地區為獨立國的舉動是「俄羅斯入侵烏克蘭的開始」，公然違反國際法。他宣布第一波制裁行動，全面封鎖俄羅斯國有開發銀行（VEB）與Promsvyazbank（PSB）及其42家子公司，以及3名與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）關係密切的俄羅斯重要人士。（編輯：陳正健）1110224

延伸閱讀
美國：俄國入侵烏克蘭所需軍力 已將近100%到位烏克蘭宣布進入緊急狀態 促請公民立即離開俄羅斯聯合國：俄國入侵烏克蘭將對全球造成毀滅性衝擊
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀