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德經濟部長訪卡達與阿聯 尋俄天然氣替代供應源

2022/3/19 17:28
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（中央社柏林18日綜合外電報導）德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）本週末將訪問卡達和阿拉伯聯合大公國，在烏克蘭戰事爆發後，他急欲尋找俄羅斯天然氣的替代供應源，以減少對俄國的依賴。

法新社報導，卡達是世上液化天然氣最大出口國之一，在減少歐洲對俄羅斯能源的依賴上，可發揮關鍵作用。

少有國家如同德國一般地仰賴進口的俄羅斯能源，在俄國入侵烏克蘭之前，德國約55%天然氣來自俄國。

哈柏克在啟程前發表聲明說：「一方面，我們在短期內暫時需要更多的液化天然氣，希望能取得這些天然氣。另一方面，我們也必須加快速度，以綠色氫能取代傳統天然氣。」

哈柏克並說，卡達和阿聯對德國達成這些目標，具有「最大的重要性」。

綠黨籍的哈柏克19日將訪問卡達，與國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）會面，接著在20日訪問阿拉伯聯合大公國，與幾位部長會談。

本月稍早，哈柏克已往訪天然氣出口大國挪威與液化天然氣供應國美國。

哈柏克告訴德國第一電視台（ARD）：「我確信，我們與挪威、美國、加拿大和卡達的討論結果，將使歐洲和德國取得更多液化天然氣。」

德國和挪威並已商定，針對兩國間建造氫氣輸送管的可能性進行研究。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110319

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