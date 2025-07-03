80歲以上免評申請外籍看護 重症家庭優先處理

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）80歲以上聘外籍家庭看護工得免醫療機構評估，修法已通過。為避免衝擊重症家庭，勞動部今天說，未來重症家庭申請外籍看護，若申請國內承接外籍移工，將會是第一順位。

立法院去年三讀通過就業服務法第46條，包含80歲以上長者聘外籍家庭看護工，得免醫療機構評估，法令後續也經總統令公布；勞動部考量政策上路恐對重症家庭造成衝擊，正研擬配套中，預計7月底正式上路。

勞動部長洪申翰日前對外表示，將設計雙軌措施，讓重症家庭可以得到比較多協助跟方便，勞動部後續邀請長照學者專家、醫學團體、老人及移工團體等共同討論，並預告修正相關行政規定，讓重症及一般家庭申請案分流優先處理。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國今天接受媒體聯訪指出，勞動部與衛福部日前評估，就業服務法第46條通過後，會增加10萬名長者申請外籍家庭看護工，這段期間也陸續收到包含雇主團體、老人身障等團體反映，申請人數增加可能衝擊重症家庭權利。

蘇裕國說，勞動部希望透過行政程序降低衝擊，重症案件將分流優先處理，從申請看護的各個過程，包含資格評估、求才推介本國照顧服務員，申請招募許可、選工，以及辦理簽證等許多環節，都會依照重症分流優先處理來修訂相關法規。

蘇裕國說，未來重症家庭申請案，如果選擇不是從國外引進，而是國內承接其他人轉出的移工，將會讓其第一優先順位、可以先行承接；而一般案件，像是就服法46條通過後的80歲持身分證文件申請承接，順序會比較後面。

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另外，蘇裕國說，法規也修正，未來重症家庭進行國內召募本國照服員的天數，維持現行的1至3天，一般家庭規定至少7天召募期。

蘇裕國表示，目前申請外籍看護工平均時間約2至3個月，未來希望重症家庭申請時間可以在2個月內，一般家庭則預估至少3個月以上，但實際申請時間還須視案量狀況。（編輯：吳素柔）1140703