加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
無視中國抗議 哥斯大黎加總統府證實與台情報交流
首頁 / 生活

逾80歲聘外籍看護免評遲未上路 民團籲立即實施

2025/6/19 14:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北19日電）80歲以上聘外籍家庭看護工得免醫療機構評估修法通過，但因配套擬定中仍未上路，雇主團體今天抗議政策延宕，要求勞動部立刻加速配套措施的制定與實施。

立法院去年三讀通過就業服務法第46條，包含80歲以上長者聘外籍家庭看護工得免醫療機構評估，法令後續也經總統令公布。不過因勞動部擔憂計畫上路後，恐出現外籍看護工「棄重擇輕」的狀況，影響重症家庭權益，因此正擬定配套措施，預計7月底正式上路。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今天發布新聞稿，對於政策延宕至7月底上路表示抗議及不滿，認為修正案原本立意良善，但勞動部未能完成相關配套，使得家有長輩、有照顧陪伴需求的家庭已苦候6個多月。

雇主協會表示，超高齡社會中，許多家庭長者因子女外地工作或無法陪伴在旁，需要外籍看護協助，修法通過時，家有長者的家庭充滿希望，認為這項政策將有效簡化申請流程，免去長者舟車勞頓、往返醫院開立巴氏量表，也可省去為取得量表所耗費的時間與金錢。

雇主協會提到，然而勞動部卻以需與移工來源國協商、修訂表單等理由一再延宕，遲遲未見具體進展，甚至勞動部與衛福部數個月來彼此互踢皮球，顯露行政傲慢與效率低落，這種拖延不僅無視家庭的照護需求，更讓原本應為「興利」的政策淪為空談。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

雇主協會強調，勞動部長洪申翰屢次強調外籍看護恐傾向選擇輕症個案、避開真正需要照顧的重症家庭，但這情況在修法前就已是常態，勞動部應加強的是外籍看護必須履行工作契約的規範，並限制轉換雇主次數及原因。

雇主協會表示，要求勞動部立即加速配套措施的制定與實施，公開進度時程並接受社會監督，同時也呼籲政府正視移工合約執行與訓練問題，而非一味以「防弊」為由，創設更繁瑣的制度。（編輯：張雅淨）1140619

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：