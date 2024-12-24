立院提巴氏量表免評 婦團及勞團反對、批侵害人權

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）立法院今天擬審查攸關80歲以上免巴氏量表就可申請外籍看護等相關法規，移工團體、婦女團體今天發表聯合聲明反對，也批評擴大家庭聘僱移工回應長照需求是侵害人權作法。

多名國民黨立委日前提出就業服務法第46條條文修正草案，主張雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡滿80歲以上或70到79歲的癌症二期，得免經醫療機構的專業評估，也就是不用巴氏量表即可申請外籍看護，以減輕家庭照顧者的壓力與負擔。

立法院今天排審相關法案，多個民間團體發表意見，包含家總、身心障礙聯盟與台灣社會福利總盟反對，雇主團體則表達支持看法。

婦女新知基金會、台灣國際勞工協會（TIWA）、桃園市家庭看護工職業工會等多個移工團體今天也發表聯合聲明，直言立法院若通過「80歲以上聘僱移工免經醫療機構專業評估」修法，只是以擴大奴工市場、侵害人權的制度，來解決台灣的長照需求，而看護移工99%是女性，此一修法也是明確的性別歧視。

民間團體表示，大幅放寬家庭聘僱移工資格是人權毒藥，不但更加固化一對一家戶聘僱機制，更非解決照顧需求的萬靈丹，呼籲各黨團積極監督長照政策改革，提出兼顧照顧品質與人權保障方向，確保民眾長照需求不漏接。

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民團也說，政府應將移工納入公共長照體系，保障其與本國勞動者相同的勞動條件、收入待遇，避免移工拉低本國勞動者薪資，也能同時回應長照人力短缺困境。

民團也呼籲，暫時停止目前勞動部主責的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，要求各黨團應積極監督衛生福利部與勞動部共同投注資源來研擬新版試辦計畫，包含深度檢討2013年鐘點移工試辦計畫與現行長照制度，將精進方案整合進新版試辦計畫、邀集服務提供者、服務使用者與移工團體代表開會討論試辦計畫規劃與執行及廣納社會意見並以「滿足多元需求、費用可負擔的長照制度」為目標，採直聘管道、在本外勞同工同酬條件下提供公共長照服務。（編輯：陳政偉）1131224