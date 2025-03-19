逾80歲聘外籍看護免評 洪申翰：擬雙軌措施降衝擊

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）就業服務法第46條經總統令公布，80歲以上長者聘外籍家庭看護工得免醫療機構評估。勞動部長洪申翰今天說，正研擬配套、設計雙軌措施盼能降低對重症家庭衝擊，時程需6個月。

立法院去年三讀通過就業服務法第46條，包含80歲以上長者聘外籍家庭看護工得免醫療機構評估，法令後續也經總統令公布，但法規至今仍未上路。

國民黨立委蘇清泉、陳菁徽今天關注實施期程，勞動部長洪申翰今天表示，勞動部正全力規劃配套措施，看如何保障重症家庭權利。

洪申翰說，現在已經聽聞有很多地方有「棄重擇輕」狀況，後續會設計雙軌措施，讓重症家庭可以得到比較多協助跟方便。

洪申翰表示，這涉及增加人力業務、經費尋找、招募人力等，也包含要到移工來源母國來協商看能不能增加引進數量，才能因應市場需求、避免供需失衡。

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洪申翰強調，這不是行政怠惰不讓法規上路，而是為了要降低衝擊，目前正努力跟衛福部討論共同研商，但還需要六個月的期程，否則恐衝擊重症家庭。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國則向中央社記者說明，相關配套正加緊措施，盼最快7月底上路。（編輯：李亨山）1140319