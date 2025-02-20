逾80歲聘外籍看護免評待配套 藍委批勞動部違法

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（中央社記者王承中台北20日電）針對80歲以上長者聘外籍家庭看護工得免醫療機構評估，勞動部長洪申翰指出，評估時程需6個月以上。國民黨立委許宇甄今天表示，法令已經總統公告正式生效，勞動部卻置若罔聞，這不只是行政怠惰，根本是惡意違法、踐踏立法院決議。

立法院去年三讀通過就業服務法第46條，包含80歲以上長者聘外籍家庭看護工得免醫療機構評估，法令後續也經總統令公布施行。勞動部長洪申翰19日表示，因應相關衝擊需跨專業角色一起幫忙，評估整體作業時程需要6個月以上，待配套措施完成後再配合新法發布實施，否則可能影響重症家庭權益。

國民黨立委許宇甄今天發布新聞稿指出，就業服務法第46條修正條文早在1月20日就經總統公告，依法應於公告後第3天生效，但勞動部卻無視法律，公然違法，強行拖延新法上路，故意不執行，洪申翰竟推託配套未完成，聲稱至少還要6個月才能上路。

許宇甄表示，法令已經正式生效，勞動部卻置若罔聞，這不只是行政怠惰，根本是惡意違法、踐踏立法院決議，讓無數苦等移工的家庭徹底絕望，賴政府對於減少長照悲歌如此漫不經心，難道要等到更多長輩垮了才要同意。

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許宇甄指出，讓高齡長者免經巴氏量表聘請移工，早就是社會共識，這項限制多年來讓許多家庭飽受折磨，如今終於修法通過，勞動部卻絲毫未準備，甚至擺爛到底，現在竟敢推託「還要6個月」，擺明就是惡意拖延，完全不把人民需求放在眼裡。這種推諉塞責的態度，簡直是無能至極。

許宇甄表示，勞動部如果還有一絲良知，應立即執行新法，讓80歲以上長者能儘速聘請移工，別再找藉口，別再糊弄人民。政府擺爛不作為，就是對長者的最大殘忍，人民的怒火終將反撲。民進黨政府搞罷免就不用等，對長者照顧卻要一拖再拖，民進黨心中只有權力，沒有人民。（編輯：翟思嘉）1140220