投信投顧公會理事長改選爆黑馬 尤昭文擊退劉宗聖

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（中央社記者曾仁凱台北3日電）投信投顧公會今天舉行3年1度的理事長改選，結果大爆黑馬，現任理事長劉宗聖連任失敗，由第一金投信董事長尤昭文當選成為新任理事長。

今年投信投顧公會理事長改選，很早就傳出雙龍搶珠局面，除了現任理事長、元大投信董事長劉宗聖爭取連任，第一金投信董事長尤昭文也參與角逐。

原本外界看好素有「台灣ETF教父」之稱的劉宗聖勝出機會高，最後結果出乎意料，劉宗聖甚至未入列23席理事名單中，僅排候補第1名。理事當選人最高票為國泰投信總經理張雍川376票，尤昭文以348票排第2。

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最後新任理事會推選理事長，由尤昭文勝出，成為投信投顧公會新任理事長；另外凱基投信董事長丁紹曾則當選監事會主席。

尤昭文為前台北縣長尤清之子，紐約佩斯大學投資管理碩士畢業，擁有國際另類投資特許分析師執照，具備外商與公股雙重經歷，早年在香港服務，2013年返台加入資產管理業，6年前轉任第一金投信董事長，目前也是投信投顧公會私募股權基金專案小組召集人。（編輯：張均懋）1140703