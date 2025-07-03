加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 證券

投信投顧公會理事長改選爆黑馬 尤昭文擊退劉宗聖

2025/7/3 17:45（7/3 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
投信投顧公會3日舉行3年1度的理監事改選，大爆冷門，現任理事長暨元大投信董事長劉宗聖連任失敗，未入列理事名單，僅排候補第1名；理事選舉最高票為國泰投信總經理張雍川376票，第一金投信董事長尤昭文以348票排第2，最後尤昭文獲推舉成為新任理事長。（讀者提供）中央社記者曾仁凱傳真 114年7月3日
投信投顧公會3日舉行3年1度的理監事改選，大爆冷門，現任理事長暨元大投信董事長劉宗聖連任失敗，未入列理事名單，僅排候補第1名；理事選舉最高票為國泰投信總經理張雍川376票，第一金投信董事長尤昭文以348票排第2，最後尤昭文獲推舉成為新任理事長。（讀者提供）中央社記者曾仁凱傳真 114年7月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北3日電）投信投顧公會今天舉行3年1度的理事長改選，結果大爆黑馬，現任理事長劉宗聖連任失敗，由第一金投信董事長尤昭文當選成為新任理事長。

今年投信投顧公會理事長改選，很早就傳出雙龍搶珠局面，除了現任理事長、元大投信董事長劉宗聖爭取連任，第一金投信董事長尤昭文也參與角逐。

原本外界看好素有「台灣ETF教父」之稱的劉宗聖勝出機會高，最後結果出乎意料，劉宗聖甚至未入列23席理事名單中，僅排候補第1名。理事當選人最高票為國泰投信總經理張雍川376票，尤昭文以348票排第2。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

最後新任理事會推選理事長，由尤昭文勝出，成為投信投顧公會新任理事長；另外凱基投信董事長丁紹曾則當選監事會主席。

尤昭文為前台北縣長尤清之子，紐約佩斯大學投資管理碩士畢業，擁有國際另類投資特許分析師執照，具備外商與公股雙重經歷，早年在香港服務，2013年返台加入資產管理業，6年前轉任第一金投信董事長，目前也是投信投顧公會私募股權基金專案小組召集人。（編輯：張均懋）1140703

#ETF
#尤清
#投信投顧公會
#國泰投信
#第一金投信
#劉宗聖
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：