加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
新台幣強升1.91角穩坐最強亞幣 暌違3年收盤再現28元
首頁 / 生活

肺炎年奪1.7萬人命 醫籲長者善用公費疫苗資源

2025/7/3 19:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北3日電）肺炎每年奪走1.7萬條人命，且長者居多。醫師提醒，肺炎鏈球菌是社區型肺炎常見致病菌，僅24.9%的65歲以上長者接種2劑疫苗，估215萬人1劑都沒打，籲善用公費疫苗資源。

肺炎鏈球菌感染一年四季都可能發生，根據衛生福利部公布最新國人十大死因統計，肺炎不但再度進入前4名，甚至是唯一標準化死亡率上升的疾病。

台灣感染症醫學會理事長張峰義今天在衛教記者會中指出，若感染肺炎鏈球菌，可能演變為敗血症、腦膜炎、骨髓炎等侵襲性的感染症，嚴重威脅生命。每年肺炎奪走1萬7000多條人命，其中9成都是長者。

張峰義表示，根據衛福部疾病管制署統計，今年截至6月30日，全國侵襲性肺炎鏈球菌感染症累計病例達188例，創下近6年同期新高。不過，長者接種肺炎鏈球菌疫苗比率仍偏低，僅約24.9%打完2劑，推估約47%、215萬人連1劑都沒打。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

為降低感染風險，政府自2023年底起，提供65歲以上長者免費接種PCV13與PPV23疫苗，並於2025年3月擴大施打對象至19至64歲高風險族群。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎指出，肺炎鏈球菌常年潛伏於鼻腔中，感染風險無分季節，全年都需要防護。接種肺炎鏈球菌疫苗能預防肺炎及相關嚴重感染症，65歲以上長者或19至64歲的高風險族群都該完整接種；而慢性疾病患者也可與醫師討論自費接種疫苗，遠離肺炎威脅。（編輯：吳素柔）1140703

張峰義
老翁腸胃道感染3度住院 醫提醒抗藥性細菌威脅升溫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：