肺炎年奪1.7萬人命 醫籲長者善用公費疫苗資源

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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）肺炎每年奪走1.7萬條人命，且長者居多。醫師提醒，肺炎鏈球菌是社區型肺炎常見致病菌，僅24.9%的65歲以上長者接種2劑疫苗，估215萬人1劑都沒打，籲善用公費疫苗資源。

肺炎鏈球菌感染一年四季都可能發生，根據衛生福利部公布最新國人十大死因統計，肺炎不但再度進入前4名，甚至是唯一標準化死亡率上升的疾病。

台灣感染症醫學會理事長張峰義今天在衛教記者會中指出，若感染肺炎鏈球菌，可能演變為敗血症、腦膜炎、骨髓炎等侵襲性的感染症，嚴重威脅生命。每年肺炎奪走1萬7000多條人命，其中9成都是長者。

張峰義表示，根據衛福部疾病管制署統計，今年截至6月30日，全國侵襲性肺炎鏈球菌感染症累計病例達188例，創下近6年同期新高。不過，長者接種肺炎鏈球菌疫苗比率仍偏低，僅約24.9%打完2劑，推估約47%、215萬人連1劑都沒打。

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為降低感染風險，政府自2023年底起，提供65歲以上長者免費接種PCV13與PPV23疫苗，並於2025年3月擴大施打對象至19至64歲高風險族群。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎指出，肺炎鏈球菌常年潛伏於鼻腔中，感染風險無分季節，全年都需要防護。接種肺炎鏈球菌疫苗能預防肺炎及相關嚴重感染症，65歲以上長者或19至64歲的高風險族群都該完整接種；而慢性疾病患者也可與醫師討論自費接種疫苗，遠離肺炎威脅。（編輯：吳素柔）1140703