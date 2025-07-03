加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 娛樂

「囍宴」入選卡羅維瓦利影展 呼應捷克承認同志權

2025/7/3 17:58（7/3 18:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
由李安執導的電影「囍宴」數位修復版入選中東歐最具影響力的卡羅維瓦利國際影展，將在影展的經典單元「Out of the Past」播放。。（國家電影及視聽文化中心提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年7月3日
由李安執導的電影「囍宴」數位修復版入選中東歐最具影響力的卡羅維瓦利國際影展，將在影展的經典單元「Out of the Past」播放。。（國家電影及視聽文化中心提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年7月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉郁葶布拉格3日專電）由李安執導的電影「囍宴」入選捷克卡羅維瓦利國際影展。影展資深選片人霍里納分享「囍宴」敘事精準、主題大膽，令人印象深刻。此片也呼應今年捷克同性伴侶立法的里程碑，與當地歷史與社會層面產生共鳴。

「囍宴」數位修復版入選捷克第59屆卡羅維瓦利國際影展（Karlovy Vary International Film Festival），在影展的經典單元「Out of the Past」播放，此單元每年精選約10部具文化與歷史意義的經典作品放映。

捷影展資深選片人霍里納（Martin Horyna）分享入選原因：「『囍宴』敘事精準、主題大膽，令人印象深刻。作為一部LGBT（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別族群）喜劇劇情片，這部片深入探討家庭傳統與社會偏見，尤其是在亞洲社群中面臨的議題，同時兼具情感張力，讓各類觀眾都能產生共鳴。」

霍里納說，『囍宴』在本屆放映也呼應捷克立法的里程碑。自2025年1月起，捷克實施新法案，承認同性伴侶（partnership）關係，使其權利更趨近已婚配偶的地位，包括領養伴侶子女的權利。因此，『囍宴』的放映不僅展現電影價值，也在社會與歷史脈絡中產生深刻共鳴。

國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁接受中央社訪問時表示，「囍宴」是台灣經典電影中的經典，很高興也很榮幸卡羅維瓦利國際影展邀請此片。

褚明仁說，回想去年啟動台灣LGBT+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、其他未明確提及的群體）電影先驅之作「孽子」的數位修復時，白先勇老師分享到，不同於美國同運透過激烈的抗爭或改革方式，台灣同運走出一條獨特的路——透過文學、電影等軟實力慢慢推動社會改變。「囍宴」正是展現這種軟實力的重要典範。

褚明仁表示，回顧1993年李安導演憑「囍宴」獲得柏林影展金熊獎後，台灣的LGBT+電影開始持續蓬勃發展。影視聽中心希望透過修復與推廣這些經典作品，持續讓世界看見台灣電影多元的文化底蘊與影響力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

褚明仁說，除捷克之外，今年國影中心也將「囍宴」帶到美國、加拿大、法國、西班牙、波蘭、澳洲、韓國、菲律賓、香港及澳門等地，讓全球觀眾重溫經典。

卡羅維瓦利國際影展為中東歐最具影響力的影展，也是世界知名的A級影展，每年7月在捷克知名溫泉小鎮卡羅維瓦利舉行。去年台灣、新加坡、波蘭合製的「刺心切骨」（Pierce）入選卡羅維瓦利國際影展官方競賽單元，並獲得水晶球獎（Crystal Globe）「最佳導演獎」殊榮。（編輯：高照芬）1140703

#李安
#香港
#澳門
#西班牙
#金熊獎
#柏林影展
#文化中心
#囍宴
#褚明仁
李安執導的電影「囍宴」入選捷克第59屆卡羅維瓦利國際影展，將在經典單元「Out of the Past」放映。捷克影展資深選片人霍里納分享「囍宴」敘事精準、主題大膽，也呼應捷克今年同性伴侶立法的里程碑。（國家電影及視聽文化中心提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年7月3日
李安執導的電影「囍宴」入選捷克第59屆卡羅維瓦利國際影展，將在經典單元「Out of the Past」放映。捷克影展資深選片人霍里納分享「囍宴」敘事精準、主題大膽，也呼應捷克今年同性伴侶立法的里程碑。（國家電影及視聽文化中心提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年7月3日
由李安執導的電影「囍宴」入選捷克第59屆卡羅維瓦利國際影展。國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁表示，「囍宴」是台灣經典電影中的經典，很高興也很榮幸卡羅維瓦利國際影展邀請此片。（國家電影及視聽文化中心提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年7月3日
由李安執導的電影「囍宴」入選捷克第59屆卡羅維瓦利國際影展。國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁表示，「囍宴」是台灣經典電影中的經典，很高興也很榮幸卡羅維瓦利國際影展邀請此片。（國家電影及視聽文化中心提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年7月3日
褚明仁
影視聽中心修復經典 白景瑞專題獲遠東影展觀眾好評「改編自真人真事」特展 從文學中聽見反抗聲音
李安
「少年Pi的奇幻漂流」劇場版 31日起台中歌劇院上演楊貴媚落淚時刻太精準 導演李安：沒辦法剪
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

7
更多編輯台推薦新聞：