加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
新台幣強升1.91角穩坐最強亞幣 暌違3年收盤再現28元
首頁 / 生活

朗氏喙鯨現蹤花蓮海域 專家指首度海上觀察紀錄

2025/7/3 19:39（7/3 20:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮海域近日鯨豚頻繁現蹤，2日上午還觀測到一群稀有鯨種「朗氏喙鯨」，數量約30隻，推測因群體數量夠完整，鯨群對船隻並不害怕，甚至還有幾隻主動靠近，加上天氣很好，讓研究人員能近距離記錄其特徵。（多羅滿賞鯨提供）中央社記者張祈傳真 114年7月3日
花蓮海域近日鯨豚頻繁現蹤，2日上午還觀測到一群稀有鯨種「朗氏喙鯨」，數量約30隻，推測因群體數量夠完整，鯨群對船隻並不害怕，甚至還有幾隻主動靠近，加上天氣很好，讓研究人員能近距離記錄其特徵。（多羅滿賞鯨提供）中央社記者張祈傳真 114年7月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣3日電）花蓮海域近日鯨豚頻繁現蹤，繼虎鯨驚喜現身後，昨天上午又觀測到一群稀有鯨種「朗氏喙鯨」，數量約30隻，專家表示，這是他們首度在花蓮海域的海上明確觀察紀錄。

由黑潮海洋文教基金會主導、多羅滿賞鯨提供船隻支援，執行「海洋綠洲調查計畫」，昨天上午6時出海進行例行調查，出海時間約8至10小時，累積系統性的調查資料，昨天偶遇20至30多頭朗氏喙鯨。

黑潮海洋文教基金會執行長林東良今天指出，研究團隊發現這批喙鯨群體數量較多、頭部有白色區塊及圓弧曲線，還有尖長的嘴喙等，加上觀察時間夠長，「當下就確定是過去沒在海上記錄過的朗氏喙鯨」。

林東良說，昨天上午8時左右目擊後持續觀測到上午11時，朗氏喙鯨曾下潛約半小時到1小時，出水後又再次遇見，推測因群體數量夠完整，朗氏喙鯨群對船隻並不害怕，甚至還有幾隻主動靠近，加上天氣很好，讓研究人員能近距離記錄特徵。

林東良指出，台灣可見柏氏中喙鯨、銀杏齒中喙鯨、柯氏喙鯨、朗氏喙鯨等4種喙鯨科種類，前3種過去都有野外目擊紀錄，獨缺朗氏喙鯨，僅有3筆較早期的擱淺紀錄，分別在宜蘭縣及台東縣蘭嶼，「昨天是首次海上目擊資料」。

對於可能出沒原因，林東良說，因過去沒有目擊資料，對朗氏喙鯨了解有限，目前較難以推測原因，調查船班每次出海8至10小時，可到離岸更遠的海域觀察，增加遇見鯨豚的機率。

林東良說，朗氏喙鯨現身的海域或時間，過去也曾在此觀察，但都沒有遇見過，可能正好追捕獵物經過，也可能正好碰上朗氏喙鯨浮上海面的時間，才有這次幸運偶遇。

林東良說，為增加台灣喙鯨科生態資訊，今年基金會有申請在地守護計畫，針對近年穩定出沒的柯氏喙鯨，稀有的朗氏喙鯨等，將記錄到的資料建置成影像資料庫，建立個體辨識特徵。

google news透過 Google News追蹤中央社

多羅滿賞鯨指出，喙鯨擅長長時間潛入數百至數千公尺的深海捕食，是少數能在極深水域活動的大型哺乳類，由於牠們浮上海面的時間極短，行蹤隱密，加上外型容易與其他鯨種混淆，過去即便出現在東部海域，也鮮少被準確辨認。

多羅滿賞鯨指出，朗氏喙鯨的現身，象徵這片海域仍有諸多未解的自然奧祕，將持續配合海洋保育與學術單位的研究行動，協助蒐集東部海域的長期觀測資料，針對深海鯨種的行為、分布與出沒時機，建立更完整的知識系統。（編輯：黃名璽）1140703

#林東良
#黑潮海洋文教基金會
由黑潮海洋文教基金會主導、多羅滿賞鯨提供船隻支援執行的「海洋綠洲調查計畫」，2日清晨出海進行例行調查，偶遇20至30多頭朗氏喙鯨。（多羅滿賞鯨提供）中央社記者張祈傳真 114年7月3日
由黑潮海洋文教基金會主導、多羅滿賞鯨提供船隻支援執行的「海洋綠洲調查計畫」，2日清晨出海進行例行調查，偶遇20至30多頭朗氏喙鯨。（多羅滿賞鯨提供）中央社記者張祈傳真 114年7月3日
多羅滿
抹香鯨群現蹤花蓮 賞鯨業、學術聯手紀錄聲音[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：