朗氏喙鯨現蹤花蓮海域 專家指首度海上觀察紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣3日電）花蓮海域近日鯨豚頻繁現蹤，繼虎鯨驚喜現身後，昨天上午又觀測到一群稀有鯨種「朗氏喙鯨」，數量約30隻，專家表示，這是他們首度在花蓮海域的海上明確觀察紀錄。

由黑潮海洋文教基金會主導、多羅滿賞鯨提供船隻支援，執行「海洋綠洲調查計畫」，昨天上午6時出海進行例行調查，出海時間約8至10小時，累積系統性的調查資料，昨天偶遇20至30多頭朗氏喙鯨。

黑潮海洋文教基金會執行長林東良今天指出，研究團隊發現這批喙鯨群體數量較多、頭部有白色區塊及圓弧曲線，還有尖長的嘴喙等，加上觀察時間夠長，「當下就確定是過去沒在海上記錄過的朗氏喙鯨」。

林東良說，昨天上午8時左右目擊後持續觀測到上午11時，朗氏喙鯨曾下潛約半小時到1小時，出水後又再次遇見，推測因群體數量夠完整，朗氏喙鯨群對船隻並不害怕，甚至還有幾隻主動靠近，加上天氣很好，讓研究人員能近距離記錄特徵。

林東良指出，台灣可見柏氏中喙鯨、銀杏齒中喙鯨、柯氏喙鯨、朗氏喙鯨等4種喙鯨科種類，前3種過去都有野外目擊紀錄，獨缺朗氏喙鯨，僅有3筆較早期的擱淺紀錄，分別在宜蘭縣及台東縣蘭嶼，「昨天是首次海上目擊資料」。

對於可能出沒原因，林東良說，因過去沒有目擊資料，對朗氏喙鯨了解有限，目前較難以推測原因，調查船班每次出海8至10小時，可到離岸更遠的海域觀察，增加遇見鯨豚的機率。

林東良說，朗氏喙鯨現身的海域或時間，過去也曾在此觀察，但都沒有遇見過，可能正好追捕獵物經過，也可能正好碰上朗氏喙鯨浮上海面的時間，才有這次幸運偶遇。

林東良說，為增加台灣喙鯨科生態資訊，今年基金會有申請在地守護計畫，針對近年穩定出沒的柯氏喙鯨，稀有的朗氏喙鯨等，將記錄到的資料建置成影像資料庫，建立個體辨識特徵。

透過 Google News 追蹤中央社

多羅滿賞鯨指出，喙鯨擅長長時間潛入數百至數千公尺的深海捕食，是少數能在極深水域活動的大型哺乳類，由於牠們浮上海面的時間極短，行蹤隱密，加上外型容易與其他鯨種混淆，過去即便出現在東部海域，也鮮少被準確辨認。

多羅滿賞鯨指出，朗氏喙鯨的現身，象徵這片海域仍有諸多未解的自然奧祕，將持續配合海洋保育與學術單位的研究行動，協助蒐集東部海域的長期觀測資料，針對深海鯨種的行為、分布與出沒時機，建立更完整的知識系統。（編輯：黃名璽）1140703