抹香鯨群現蹤花蓮 賞鯨業、學術聯手紀錄聲音[影]

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮賞鯨船業者發現，奇萊鼻外海近2天出現6至7頭抹香鯨，包含成熟個體及母子對，最近只距離花蓮港4浬，賞鯨業者與學術單位啟動鯨豚聲音研究計畫。

多羅滿賞鯨指出，上月28日也曾於花蓮外海發現抹香鯨身影，但因風浪大無法出海觀測，這2天是今年第2次目擊抹香鯨。

多羅滿賞鯨船長昨天上午在奇萊鼻外海海域目擊抹香鯨群，午後鯨群逐漸靠近岸側，距離花蓮港港嘴外4浬，讓賞鯨船及調查人員有機會近距離觀察這群體型龐大的齒鯨家族。

賞鯨業者呂世明說，受洋流等因素影響抹香鯨群會出沒在花蓮外海，主要捕食烏賊與深海魚類，過往並不容易在近岸區域觀察到，這次確實距離較近且數量龐大，仍要繼續觀察。

多羅滿賞鯨工作團隊現場拍攝多張尾鰭影像，正由團隊進行Photo ID個體識別比對作業，透過尾鰭邊緣缺刻、斑紋形狀等特徵，可確認是否為曾在花蓮外海出現的個體，協助累積長期族群資料。

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多羅滿賞鯨指出，大海可遇不可求，除了目視觀察，更重要的是聲音紀錄，團隊與鯨豚研究者溫在昇合作，啟動「花蓮鯨豚聲音紀錄與研究計畫」，邀集花蓮在地高中以上學生及學校社團，投入海洋觀察與科學研究。

多羅滿賞鯨指出，用水下麥克風收錄來自花蓮外海的鯨豚聲響，作為物種識別與行為模式研究的重要依據，取得的聲音檔案將陸續上傳至國際開放資料平台，提供全球研究者下載使用，協助推動台灣東部海域鯨豚研究與國際學術接軌。（編輯：謝雅竹）1140607