加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
統一發票114年3-4月千萬獎號碼：64557267
首頁 / 生活

東部海域魚類繁殖季 潛客巧遇鯨鯊驚艷共游

2025/5/25 11:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣25日電）台東附近海域最近常有被列爲保育類鯨鯊出現，學者認為，目前東部海域正值魚類繁殖季，為鯨鯊帶來豐富食物；鯨鯊個性溫馴，潛客若幸運遇到，可靜靜觀察，為潛水帶來不同樂趣。

謝姓潛水教練日前在蘭嶼八代灣附近潛水時，就巧遇一頭大鯨鯊，人魚共游畫面令人好驚喜；謝教練說，他從事潛水活動十多年，這一次是第2度碰上鯨鯊，非常幸運。

鯨鯊已被列為海洋保育類野生動物，台灣在2007年公告禁補，因此若鯨鯊誤闖入定址漁網，漁民必須花許多時間解開漁網，讓鯨鯊游出定址網。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

義守大學生態教授趙仁方接受聯訪表示，鯨鯊是大型濾食性魚類，體長12至18公尺，洄游範圍大，從菲律賓海域到台灣海域；這個季節隨黑潮帶洄游到台灣東部海域，因為正是魚類繁殖期，為鯨鯊帶來豐富食物。

趙仁方指出，鯨鯊個性相當溫馴，若潛客幸運跟鯨鯊遭遇，勿過度騷擾，保持距離、靜靜觀察，可為潛水帶來不同樂趣。（編輯：陳仁華）1140525

#義守大學
#台東
#趙仁方
趙仁方
綠島海域記錄到5種海龜 綠蠵龜約8成
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：