花蓮海域發現大翅鯨母子 推測與台東屏東同一對

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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮海域昨天接連出現大翅鯨，賞鯨船觀察人員指出，根據尾鰭判斷，其中一對應是日前在台東及屏東出現的大翅鯨母子，順著潮流往北移動，推測可能是有食物等原因暫留東部海域。

賞鯨船業者呂世明表示，昨天下午2時許賞鯨船在清水斷崖附近遇到2群大翅鯨，每群約2頭，包含大翅鯨母子對，距岸約300公尺。

賞鯨船上觀察人員3月25日曾前往台東長濱海域記錄一對母子大翅鯨，呂世明說，經對比記錄到的尾鰭畫面，推測昨天花蓮清水斷崖遇見的應該是與4月1日現蹤恆春半島南灣海域的同一對母子大翅鯨。

根據鯨豚研究團隊觀察，大翅鯨幼鯨出生後需依賴高乳脂濃度的母乳快速成長，母鯨因此會刻意放慢航行速度，使幼鯨得以緊貼身側移動；母鯨選擇短暫停留，也可能與當地食物資源有關。

觀察人員指出，大翅鯨的進食行為與洄游路線密切相關，若牠們偵測到豐富的魚群，便可能減速甚至駐留，進行捕食與休息。

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呂世明說，大翅鯨的游速很快，這樣的移動距離對牠們來說稀鬆平常，每年3、4月大翅鯨都會順著黑潮往北走，這次停留時間確實比較久，目前仍不確定停留原因。

花蓮海域昨天發現大翅鯨，賞鯨業者今天特別加開班次。呂世明說，賞鯨不是追逐，鯨豚不是表演動物，每次出海不保證一定能發現，抱持等待、尊重的心情陪伴牠們一段旅程，只有保持友善環境、固定距離，才能讓鯨豚們安心停留。（編輯：黃名璽）1140404

花蓮海域4月3日接連出現大翅鯨，賞鯨船觀察人員指出，根據尾鰭判斷，其中一對應是日前在台東及屏東出現的大翅鯨母子。圖為海洋文學作家廖鴻基3月25日、26日率隊到在台東海域記錄的畫面。（多羅滿賞鯨提供）中央社記者張祈傳真 114年4月4日