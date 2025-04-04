加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
對等關稅32%衝擊大 卓榮泰下午4時記者會說明因應措施
首頁 / 生活

花蓮海域發現大翅鯨母子 推測與台東屏東同一對

2025/4/4 12:25（4/4 13:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮海域昨天接連出現大翅鯨，賞鯨船觀察人員指出，根據尾鰭判斷，其中一對應是日前在台東及屏東出現的大翅鯨母子，順著潮流往北移動，推測可能是有食物等原因暫留東部海域。

賞鯨船業者呂世明表示，昨天下午2時許賞鯨船在清水斷崖附近遇到2群大翅鯨，每群約2頭，包含大翅鯨母子對，距岸約300公尺。

賞鯨船上觀察人員3月25日曾前往台東長濱海域記錄一對母子大翅鯨，呂世明說，經對比記錄到的尾鰭畫面，推測昨天花蓮清水斷崖遇見的應該是與4月1日現蹤恆春半島南灣海域的同一對母子大翅鯨。

根據鯨豚研究團隊觀察，大翅鯨幼鯨出生後需依賴高乳脂濃度的母乳快速成長，母鯨因此會刻意放慢航行速度，使幼鯨得以緊貼身側移動；母鯨選擇短暫停留，也可能與當地食物資源有關。

觀察人員指出，大翅鯨的進食行為與洄游路線密切相關，若牠們偵測到豐富的魚群，便可能減速甚至駐留，進行捕食與休息。

google news透過 Google News追蹤中央社

呂世明說，大翅鯨的游速很快，這樣的移動距離對牠們來說稀鬆平常，每年3、4月大翅鯨都會順著黑潮往北走，這次停留時間確實比較久，目前仍不確定停留原因。

花蓮海域昨天發現大翅鯨，賞鯨業者今天特別加開班次。呂世明說，賞鯨不是追逐，鯨豚不是表演動物，每次出海不保證一定能發現，抱持等待、尊重的心情陪伴牠們一段旅程，只有保持友善環境、固定距離，才能讓鯨豚們安心停留。（編輯：黃名璽）1140404

#呂世明
#南灣
花蓮海域4月3日接連出現大翅鯨，賞鯨船觀察人員指出，根據尾鰭判斷，其中一對應是日前在台東及屏東出現的大翅鯨母子。圖為海洋文學作家廖鴻基3月25日、26日率隊到在台東海域記錄的畫面。（多羅滿賞鯨提供）中央社記者張祈傳真 114年4月4日
花蓮海域4月3日接連出現大翅鯨，賞鯨船觀察人員指出，根據尾鰭判斷，其中一對應是日前在台東及屏東出現的大翅鯨母子。圖為海洋文學作家廖鴻基3月25日、26日率隊到在台東海域記錄的畫面。（多羅滿賞鯨提供）中央社記者張祈傳真 114年4月4日
賞鯨船4月3日在花蓮清水斷崖附近遇到2群大翅鯨，觀察人員指出，根據尾鰭判斷，其中一對應是日前在台東及屏東出現的大翅鯨母子。圖為海洋文學作家廖鴻基3月25日、26日率隊到台東海域記錄的畫面。（多羅滿賞鯨提供）中央社記者張祈傳真 114年4月4日
賞鯨船4月3日在花蓮清水斷崖附近遇到2群大翅鯨，觀察人員指出，根據尾鰭判斷，其中一對應是日前在台東及屏東出現的大翅鯨母子。圖為海洋文學作家廖鴻基3月25日、26日率隊到台東海域記錄的畫面。（多羅滿賞鯨提供）中央社記者張祈傳真 114年4月4日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：