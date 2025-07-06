加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
颱風丹娜絲逼近 台東蘭嶼鄉下午1時起、雲林縣晚間停班停課
首頁 / 兩岸

南非多起針對中國女性綁架 中國大使館示警

2025/7/6 10:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）中國駐南非大使館今天在官網發文，表示南非多地連續發生多起針對女性中國公民的綁架案，呼籲當地女性僑民盡量避免獨自外出。

這篇文章說，進入6月以來，南非多地特別是豪登（Gauteng）、東開普（Eastern Cape）兩省連續發生多起針對女性中國公民的綁架案。綁匪選擇週末時段，在這些人通勤期間、關閉店鋪後作案，嚴重威脅他們的人身、財產安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文章說，南非整體治安形勢持續惡化，未來涉中暴力案件形勢難見好轉，呼籲僑民主動加強防範，「請女性僑胞盡量避免獨自外出」，並使用定位器、一鍵報警等，失蹤後方便警方及時搜尋。

就在6月25日，中國駐南非大使館已經發布過一次針對中國遊客的提醒，表示要嚴防綁架等惡性犯罪侵害。文章指出，南非治安形勢持續惡化，近期連續發生數起在南非的中國公民遭綁架案件，嚴重危害人身和財產安全。（編輯：張淑伶／陳鎧妤）1140706

#中國
#南非
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

7
更多編輯台推薦新聞：