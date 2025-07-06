颱風丹娜絲逼近 彰化縣災害應變中心一級開設

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（中央社記者鄭維真彰化6日電）颱風丹娜絲逼近，彰化縣災害應變中心今天上午11時一級開設，縣長王惠美召開防颱會議，要求各單位加強戒備，啟動滯洪池蓄洪前置作業，完成防颱整備應變工作。

彰化縣政府指出，根據中央氣象署預估資料，彰化縣從5日凌晨0時起72小時總累積雨量150至300毫米，集中於6日上午8時至7日上午8時為100至190毫米。

王惠美表示，因應颱風帶來降雨，已請警消及民政系統加強災情查通報機制，並強化地下道警示設施維護管理，加強排水閘門、抽水站維修測試，啟動滯洪池蓄洪前置作業。

王惠美說，為防止災害發生，要求各局處確認救災人力、車輛、器材並盤點現有各項開口契約，保持機動、相互調度支援；沿海6個公所加強防災整備，嚴防海水倒灌及局部淹水。最近2次沿海滿潮時間為今天晚間8時31分及明天上午8時19分。

王惠美表示，為避免民眾因從事戶外活動、施工等而受困於山區、沙洲或海邊，將加強巡邏及勸離；田中、二水、社頭9條土石流潛勢區，必要時執行住戶撤離。

同時，王惠美呼籲民眾事先完成鷹架、廣告招牌強固工作，沿海工業區及離岸風電廠商預先做好應變。

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王惠美說，丹娜絲來勢洶洶，各單位要互助執行具關聯性案件，也需滾動盤點自我量能，以尋求中央或其他縣市支援，依各地受災情形妥善分配資源，要做最好準備、最壞打算，嚴陣以待，共同將災害損失降至最低。

鹿港鎮公所表示，開放鹿港鎮民眾每戶可領取10包沙包，清潔隊另針對鹿港老街及地勢低窪地區加強水溝清淤。（編輯：方沛清）1140706