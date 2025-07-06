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因應暑假出國潮 移民署籲善用新世代e-Gate通關

2025/7/6 11:59
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（中央社記者吳睿騏桃園機場6日電）隨著暑假出國旅遊旺季開始，各機場出國人潮也增加，移民署今天提醒旅客，出國前需注意護照效期及旅遊地區簽證效期，出入境歡迎使用新世代e-Gate，最快10秒就可完成通關。

移民署上午發布新聞稿，國境事務大隊代理大隊長林清芬表示，為提供旅客更優質出入境服務，移民署持續推動各國際機場、港口的e-Gate汰換工程，桃園國際機場已於113年底完成49座新世代e-Gate，今年在高雄、松山、台中等機場也陸續完成新世代e-Gate建置，讓民眾出國都可享受快速有感的通關體驗。

林清芬指出，新世代e-Gate擁有閘道內註冊及通關二合一功能，旅客可於閘道內錄存臉部影像，或選擇加上擷取指紋，即可同步完成註冊及通關。只要年滿10歲且身高120公分以上，國籍旅客持有效晶片護照即可申請使用e-Gate，最快10秒就可完成通關，歡迎符合使用條件國人體驗科技帶來的便捷通關服務。

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林清芬說，暑假期間也有許多外國遊客來台觀光，為優化入境通關效率，移民署從5月5日推出全新電子A卡介面（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC），填報流程更簡便，且增加事後查詢及修改功能，旅客可拍照上傳護照基本資料頁，即可自動帶入護照個人資料，填寫時先透過電子信箱驗證，填寫完畢後，系統會自動發送申報成功憑證至信箱。

移民署提醒，今年10月1日起將全面實施外來旅客網路填寫TWAC的措施，傳統紙本A卡將不再使用，外來旅客於抵達台灣前3天內，須至移民署TWAC網站完成資料填寫，入境通關流程將可更加便捷省時。（編輯：方沛清）1140706

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