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墨爾本猶太會堂遭縱火澳以總理譴責 男嫌落網

2025/7/6 14:13
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（中央社雪梨6日綜合外電報導）澳洲警方今天表示，墨爾本日前發生的猶太會堂縱火案，1名男性犯嫌已落網並遭起訴。這起案件引發澳洲和以色列總理同聲譴責。

法新社報導，34歲的男性犯嫌這個月4日在墨爾本（Melbourne）縱火焚燒一處猶太會堂前門，當天是猶太安息日，案發時約有20人在會堂內用餐。

這起攻擊事件引發澳洲和以色列兩國總理強烈譴責。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在聲明中表示：「墨爾本東區猶太教堂縱火攻擊案，是卑劣的行為，是暴力和反猶主義行為，在澳洲社會毫無容身之地。」

維多利亞州（Victoria）警方表示，他們正在調查犯案者的「意圖和意識形態」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示這起猶太會堂攻擊事件「應受譴責」，並說墨爾本還發生另一起由「親巴勒斯坦暴徒」發動、針對以色列餐廳的「暴力襲擊」事件。

尼坦雅胡在聲明中說，他將墨爾本發生的這起案件視為極其嚴重的攻擊行動。

「我們要求澳洲政府依法對這些暴徒採取所有必要行動，並防止未來發生類似攻擊。」

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4日晚間發生的這起縱火案，案發時有信徒在會堂內用餐，所幸他們毫髮無傷地從後方逃脫，消防人員隨後撲滅火勢。

墨爾本4日晚間另發生兩起針對猶太居民的事件，但警方表示尚未找到縱火案與這兩起案件的關聯。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140706

尼坦雅胡
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