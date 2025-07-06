颱風丹娜絲接近 彰化客運及員林客運部分路線停駛

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（中央社記者鄭維真彰化6日電）因應颱風丹娜絲來襲，彰化客運及員林客運今天公告部分路線將停駛，其中明天暫停往返溪頭班次，台灣好行日月潭至阿里山線也停駛。

彰化客運表示，考量山區因颱風來襲會有強降雨，基於乘客安全，明天9路「彰化-溪頭」、10路「員林-溪頭」所有班次皆暫停行駛。

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員林客運也為乘客安全起見，今天停駛台灣好行6739「日月潭-阿里山」線、6880「嘉義-西螺」線；明天彰化市區路線9路含支線、10路含支線、15路、23路，以及台灣好行6739「日月潭-阿里山」線均停駛。

彰化縣長王惠美今天上午召開防颱會議，呼籲民眾於颱風期間盡量避免外出，以確保生命安全。（編輯：張雅淨）1140706