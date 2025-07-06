颱風丹娜絲逼近 新北、宜蘭強風特報

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（中央社記者王朝鈺、王鴻國新北6日電）颱風丹娜絲逼近，交通部中央氣象署今天對新北市北海岸等地區及宜蘭縣頭城鎮等鄉鎮，發布陸上強風特報，頭城鎮鶯子嶺測站上午一度測到10級陣風，縣府加強防颱整備。

氣象署上午已針對新北市林口區、坪林區、三芝區、石門區、八里區、平溪區、雙溪區、貢寮區、萬里區、淡水區及瑞芳區，發布黃色燈號（平均風6級以上或陣風8級以上）。

宜蘭縣冬山鄉、五結鄉、南澳鄉、蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉，也發布黃色燈號，頭城鎮鶯子嶺測站上午一度測到10級陣風。氣象署呼籲民眾，在戶外小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落的碎片，戶外工作者注意安全，行車減速慢行。

宜蘭縣政府工商旅遊處表示，因應颱風丹娜絲外圍環流影響，縣府所轄各景區持續進行防颱整備，其中幾米公園人偶及礁溪轉運站幾米兔，預計下午以帆布覆蓋保護。

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工旅處指出，生態綠舟及梅花湖，預計下午將船隻固定繫牢或上岸，並暫停船運。五峰旗登山步道及碧候溫泉，因工程進行中持續休園。親水公園臥龍橋水門吊掛及船隻固定繫牢或上岸，將配合童玩節主辦單位辦理。

新北市政府表示，請市民務必提前做好防颱準備，並於家中備妥防災物資，如有出遊計畫，應隨時關注颱風動態，注意自身安全，並避免前往山區及海邊遊憩。（編輯：管中維）1140706