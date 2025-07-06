雲林12.2億打造總圖書館耕雲圖 落腳虎尾高鐵特定區

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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）雲林文化觀光處圖書館空間老舊、館藏飽和，且不符教育部訂定縣級總館標準；為提升閱讀力，雲林總圖書館「耕雲圖」總經費12.2億，日前獲得教部核定補助3.6億，落腳虎尾高鐵特定區。

雲林文化觀光處長陳璧君今天說，雲林縣文化觀光處圖書館自1985年建館迄今已近40年，空間老舊、館藏飽和，原館面積不符教育部訂定縣級總館應達1萬平方公尺以上規定，藏書已超過80%飽和線，多次漏水、管線老舊、動線不良等問題，更顯示總館興建迫在眉睫。

縣府因此規劃雲林總圖書館「耕雲圖」興建案，總經費達新台幣12.2億元，教育部日前核定補助3.6億元。

縣長張麗善表示，「耕雲圖」的誕生是為下一代播下希望種子，此座圖書館，不僅是一棟建築，更是一座為孩子們種下閱讀種子，「我們在土地上耕耘，在知識裡收成」。

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文化觀光處表示，「耕雲圖」選址位於虎尾高鐵站特區，建築採綠建築規劃，導入自然採光與節能設備，並建置智慧館藏與借閱系統，同時涵蓋創客教室、親子共讀空間、數位科技教室、多功能展演廳、會議空間等全齡共學基地，讓雲林人不再必須遠赴他縣市，也能就近享受先進學習資源與文化洗禮。

文觀處說明，「耕雲圖」配置為地下1樓、地上4樓，空間規畫實現「以人為本，以客為尊，以民眾為需求」的圖書館。（編輯：陳仁華）1140706