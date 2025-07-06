世界警消運動會 台中警花王翊馨勇奪跆拳道雙金

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市警察局交通警察大隊助教王翊馨參加今年世界警察消防運動會，榮獲「品勢」女子團體金牌及「對打」女子個人金牌，也在其他項目分獲銀牌及銅牌，市警局今天表示肯定。

台中市警察局今天透過新聞稿說明，交通警察大隊助教王翊馨代表國家參加2025年第21屆世界警察消防運動會跆拳道項目，榮獲「品勢」女子團體（18歲以上）金牌、女子個人（30歲以上）銀牌及混雙（18歲以上）銅牌，以及「對打」女子個人金牌，為國爭光，也為台中警界增添榮耀。

市警局表示，王翊馨（31歲、105年特考班）具跆拳道3段實力，自小學三年級起即在道館扎根學習，雖非體育科班出身，卻憑藉對跆拳的熱愛與堅持，持續挑戰自我；高中時期歷經雙腳前十字韌帶重建手術，復健過程艱辛，仍不放棄重返賽場夢想，就讀中山醫學大學期間，更以甲組選手資格出戰全國大專跆拳道賽，表現不凡。

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市警局指出，王翊馨曾於2019年第18屆世界警消運動會榮獲跆拳道對打女子57公斤級銅牌，這次再度遠征國際賽事，集訓過程因過度疲勞導致膝蓋積水，靠抽取組織液緩解不適，儘管過程艱辛，她始終抱持「不服輸」信念，克服重重挑戰，終在賽場上嶄露鋒芒、摘金奪銀；即將在今年10月結婚的她，得獎時開心說「終於可以結婚了」，可說是雙喜臨門。

市警局對王翊馨傑出表現表達高度肯定，也期許員警以為榜樣，勇敢追求卓越，展現警察多元面貌，並持續以熱忱與專業守護市民安全。（編輯：陳仁華）1140706