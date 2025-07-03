美越達成貿易協議 亞股多收高

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（中央社香港3日綜合外電報導）美國和越南達成貿易協議後，亞股今天多收高。投資人正聚焦於預計今天稍晚出爐的美國非農就業數據，這對聯邦準備理事會（Fed）的利率政策至關重要。

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日表示，已與越南達成貿易協議，根據協議條款，越南輸美商品將支付20%關稅，轉運貨物將支付40%關稅；越南也將向美國完全開放貿易市場。

法新社報導，市場也正緊盯華府動向。共和黨聯邦眾議員力拚7月4日國慶前通過總統川普（Donald Trump）的「大而美」減稅法案，但有人警告說，法案通過恐使已持續膨脹的國債進一步攀升。

投資人也密切注意預計今天稍晚公布的美國非農就業數據，他們加碼押注聯準會可能很快就會降息。

昨天出爐的6月美國民間就業意外出現2023年3月以來首次減少，顯示勞動市場正在走疲。

投資人普遍預期聯準會將於今年降息2次，但愈來愈多人揣測可能降息3次，其中1次可能就在7月。

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澳洲國民銀行（NAB）經濟學家紐金特（Taylor Nugent）表示：「就業數據是今天的焦點，市場普遍預期非農就業人數將新增11萬人、失業率微幅升高至4.3%。」

東京、上海、台北、首爾、新加坡及馬尼拉股市均收高。香港和威靈頓股市收低；雪梨股市大致與前一天持平。（譯者：洪啓原/核稿：劉淑琴）1140703