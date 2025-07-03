台61線彰化路段槽車翻覆雙向封閉 民眾提前改道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化3日電）林姓男子今天下午6時許駕駛槽車，行經台61線彰化路段北上外側車道時，追撞停放於外側的自小客貨車，導致槽車翻覆，占用北上全車道及南下內車道，目前仍進行拖吊作業，雙向封閉。

彰化縣警察局芳苑分局表示，59歲林姓男子駕駛聯結槽車載運未滿車柴油，沿台61線北上外側車道行駛，於下午6時21分行經211.6公里處，追撞前方45歲姚姓男子因故障停放於公路外側的自小客貨車。

透過 Google News 追蹤中央社

彰化縣消防局接獲通報，立即出動3個消防分隊、各式消防車輛4輛、救護車1輛及消防人員6人前往救援。林男腳部有擦傷、頭暈，意識清醒送醫，尚未酒測；姚男無受傷，經檢測無飲酒情形。

警方表示，初步研判為槽車駕駛未注意車前狀況肇事，詳細肇因待釐清，目前雙向封閉，由芳苑分局於台61線大城交流道封閉南下車道，雲林縣警察局台西分局協助封閉台61線北上車道，現場仍進行拖吊作業，建議民眾提前改道。（編輯：李淑華）1140703