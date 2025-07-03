外資加碼台股293億元連3買 土洋對作仁寶及日月光

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）台積電和金融穩盤、中小型股助攻，台股今天上漲135點收22712點，外資買超台股新台幣293億元，連3個交易日買超，對台積電也是連3買，投信和外資今天土洋對作日月光投控和仁寶。

台股加權指數今天上漲135.23點，收在22712.97點，成交金額新台幣3743.61億元。三大法人合計買超292.32億元，其中自營商買超53.45億元，投信賣超54.34億元，外資及陸資買超293.21億元。外資連續3個交易日買超台股，投信連4賣。

觀察外資動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天大舉敲進超過2萬張的股票包括群益台灣精選高息ETF、中信金、日月光投控、友達；買超逾萬張個股包括彰銀、復華富時不動產ETF、中鋼、聯電、群創、鴻海、兆豐金、南亞、旺宏。外資今天也加碼台積電4547張，連3買。

相較之下，外資今天調節仁寶近2.1萬張，是唯一賣超逾萬張的個股。

投信法人則與外資對作，大舉敲進仁寶2.63萬張，投信也加碼元大金、華航、第一金皆超過萬張。投信今天則調節日月光投控達2.1萬張，賣超聯電、兆豐金各逾萬張。

摩爾投顧分析師林漢偉接受記者電訪分析，台積電ADR創高，推升台積電股價及加權指數，台股近期持續跟進美股和國際股市走揚，展望後市，台股仍有補漲空間。

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外資近日在台指期淨空單布局超過5萬口，林漢偉分析，主要是新台幣匯率強升，熱錢持續流入台股，外資加碼現貨市場、在期貨市場增加空單用以避險，外資台指期空單對現貨指數影響不大。

林漢偉表示，後續觀察重點除了新台幣匯率動向外，台灣與美國對等關稅談判結果尤其關鍵，若關稅稅率優於預期，台股有機會持續上攻，匯率有秩序升值，儘管上市櫃公司有匯損因素，對整體股市仍「利大於弊」。（編輯：楊蘭軒）1140703