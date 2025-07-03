海泳疑遭野狗下水追咬 高雄7旬翁溺水身亡

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（中央社記者張已亷高雄3日電）7旬蔡姓老翁今天在高雄永安區鑽石沙灘公園附近游泳時，疑遭野狗下水追咬致溺水，經救難人員協助拉至岸邊送醫搶救仍不治，後續將由警方依規定報檢察官相驗以釐清案情。

海巡署南部分署第一一岸巡隊人員指出，永新漁港安檢所下午3時50分許獲報，指高雄市永安區鑽石沙灘公園附近有人遭野狗下水追咬致溺水，派遣1車、4人趕赴現場，並通報高雄市政府警察局及消防局共同救援。

第一一岸巡隊人員表示，救援人員在下午4時許發現溺者，隨即著安全頭盔、泡棉式救生衣、攜帶魚雷浮標及浮水繩下水救援，並以浮水繩將溺者拖帶至岸上，經初步評估，溺者無意識、無呼吸及心跳，且頭部及身體有大面積咬傷情形。

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第一一岸巡隊人員指出，後續由消防人員實施急救措施後送醫搶救，並由警員協助聯繫溺者親屬及後續事宜。

高雄市警察局岡山分局警員表示，經查溺者為76歲蔡姓男子，經搶救後不治。警方後續已依規定報請橋頭地檢署檢察官相驗，另通報高雄市動物保護處到場查處。（編輯：謝雅竹）1140703