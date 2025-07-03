全聯3門市7/10防空演練 驗證疏散避難

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（中央社記者高華謙台北3日電）全國22縣市7月15日起舉行城鎮韌性演習，全聯福利中心7月10日將在台北、台中及台南各指定一間門市辦理防空疏散避難模擬演練，警政署說，目前規劃台北與台中門市引導民眾至地下室避難，台南門市因無地下室，擬讓民眾在門市內一樓避難。

內政部長劉世芳今天出席部務會報會後記者會表示，警政署與全聯福利中心將於7月10日上午10時，在台北、台中及台南指定的全聯門市同步辦理「全民+全聯一起來支援」防空疏散避難模擬演練，由各區經理及門市人員進行警報發放與應變，在賣場廣播系統放送防空警報後，引導顧客至特定安全區域避難，並協助民眾採取正確防護姿勢；也會模擬情報傳遞、顧客情緒安撫與簡易受傷包紮，協助民眾與服務人員熟悉應變作為。

內政部也配合行政院與國防部規劃，「2025城鎮韌性（防空）演習」將於7月15日至18日分區舉行，涵蓋中部、南部、北部、東部及外離島等地區。演習重點包括警報發放、民眾疏散避難、交通管制、傷患急救、災民救濟與災害搶救等實作演練。

全聯避難演練為何不與15日起的城鎮韌性演習同時辦理，警政署表示，演習賣場地點選址目前以人潮聚集處為主，全聯賣場在10日優先示範，至於15日至18日城鎮韌性演習是全國都要配合。

談到各地方政府在城鎮韌性演習中各選3個鄉（鎮、市、區）進行驗證，與非驗證區的差別為何。警政署說，非驗證區方面，不會要求大樓內的民眾全部都要到地下室，但驗證區會希望依照標準作業程序演練。

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媒體詢問，城鎮韌性演習是否與外傳2027年中共武力攻台有關。劉世芳表示，從前總統蔡英文到總統賴清德任內本來就一直加強演習，漢光演習也升級很多，而城鎮韌性演習是參考總統府全社會防衛韌性委員會很多委員意見，認為應整合民安、萬安等演習，台灣第一線民眾，不管是公部門、私人公司或其他單位一起加入很重要。

劉世芳指出，永遠無法預測狀況或時間，但每天都有不同機艦在台灣附近出現，永遠要讓大家知道台灣必須有防衛韌性的決心，才能讓全世界知道台灣有保護國土的決心。（編輯：謝佳珍）1140703