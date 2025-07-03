AI監控系統偵測異常排放 岡山工廠遭高市府開罰

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（中央社記者張已亷高雄3日電）高雄環保局自109年起陸續在重點產業園區設置AI雲端智慧監控系統，迄今裁處新台幣約1812萬元。岡山區本洲產業園區一間工廠今天被系統發現異常白煙排放，將依違反空污法裁罰。

高雄市政府環保局發布新聞稿指出，AI雲端智慧監控系統上午9時34分許，發現岡山區本洲產業園區出現異常白煙排放情形，經派員查察，確認為廢觸媒處理工廠排放，影響周遭空氣品質，該工廠已違反「空氣污染防制法」第23條規定。

環保局表示，該工廠洗滌塔設備已長期未開啟，未維持空氣污染防制設施正常運作，工廠鹽酸氣未經處理排放。環保局已要求業者恢復防制設施運轉，並依法對其裁處10萬元至2000萬元罰鍰。

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環保局指出，自導入AI雲端智慧監控系統後，民國109年起陸續在臨海、林園、仁大、大發、本洲、永安、路科、楠梓、橋科等重點產業園區設置56組，今年再新增10組並已正式上線，納入白埔、和發等產業園區。

環保局表示，智慧監控系統整體辨識覆蓋率達99.1%，自113年統計迄今，已查獲35件違規行為，總計裁處約1812萬元。呼籲業者應確實維持空污防制設施正常操作，若民眾發現異常排放或空氣異味等情形，可撥打1999或環保局公害陳情專線（07-7317600）通報。（編輯：黃世雅）1140703