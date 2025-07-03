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對手又抱又摔卻獲勝 WB盃哈薩克賽黃筱雯8強敗

2025/7/3 19:05（7/3 19:38 更新）
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台灣女子拳擊好手黃筱雯，在WB盃哈薩克拳擊賽54公斤級8強落敗。（中央社檔案照片）
台灣女子拳擊好手黃筱雯，在WB盃哈薩克拳擊賽54公斤級8強落敗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北3日電）WB盃哈薩克拳擊賽今天登場的女子54公斤級8強，台灣好手黃筱雯遭遇烏茲別克對手出「奧步」，不斷纏抱甚至將她摔倒在地，最終以就以2比3的積分落敗，賽後還留下不甘的眼淚。

黃筱雯首輪5比0完勝過關，今天8強對上烏茲別克的卡薩科娃（Feruza Kazakova）。

黃筱雯仗著身高和臂展優勢，首回合開打後表現相當出色，凌厲的左拳不斷打穿對手防線，且適當拉開距離，讓對手幾乎找不到進攻的方式，黃筱雯以4比1領先。

沒想到第2回合起，卡薩科娃開始出「奧步」，不斷近身纏抱還亂揮無效拳，甚至多次直接將黃筱雯拉倒在地，沒想到裁判居然買單，此回合結束後，黃筱雯領先優勢縮小到2比1。

最終回合，卡薩科娃故技重施，就算主審多次警告，但因為沒有扣分的情況下，黃筱雯只能不斷吃悶虧，儘管仍擊中對手數拳，但3回合結束後，竟以2比3落敗。

黃筱雯從擂臺退場時，臉上露出無奈的笑容，到後台之後甚至還流下眼淚。

教練劉宗泰在接受中央社記者訪問時忿忿不平地說：「比賽一結束，我就在場邊大聲抗議，但都不被接受，還被趕下去；這場比賽從拳擊變成角力，對手不斷把筱雯摔到地上，結果居然能贏得比賽。」

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劉宗泰指出，從最後的分數來看，黃筱雯拿到9個10分、對手只有6個10分，但最後這樣的結果，誰能接受，「我只能說拳擊會被詬病不是沒道理，裁判的問題必須想辦法解決。」

劉宗泰強調，面對今天這樣的結果也只能接受，「接下來就是全力備戰9月的世錦賽，回去也要好好重新建立筱雯的心態，希望不要受到太大影響。」（編輯：李淑華）1140703

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