經部：地面光電依法依規審查絕不寬貸 加嚴環評規定

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（中央社記者曾智怡台北3日電）針對國民黨立委柯志恩與監督施政聯盟等團體訴求，能源署表示，高雄大樹和山光電案已即時裁罰，並要求業者拆除違規設置部分，同時，能源署與高雄市府合作依水土保持法規定，要求業者用地復原，確保山坡地安全。

能源署強調，地面型光電均依法依規進行審查，絕不寬貸僥倖心態的業者，並與環境部合作加嚴光電環評規定，兼顧光電開發與環境保護。

高雄大樹和山光電違法施工超挖未落實水保，經濟部廢止施工許可。柯志恩今天表示，大樹案只是台灣光電開發亂象之一，請經濟部和能源署針對不當開發案訂出退場機制，並落實查核，也應要求地方政府落實嚴格把關，退回選址不當的開發案。

能源署透過新聞稿說明，有關和山光電水保一期在未核准區域違法施工部分，已要求業者拆除，目前模組與支架已全數拆除完畢，並針對違法施工部分裁罰新台幣150萬元。

能源署表示，水保二期區位則因違反水土保持計畫，高雄市政府已廢止許可，能源署已於114年6月24日依法廢止其中約15MW施工許可，並與高雄市府合作依水土保持法等規定，確認水保一、二期案場用地復原作業，確保山坡地安全。

同時，已要求業者提交施工與維護計畫文件，確保安全與環境保護，未來有違規情事，依最高標準依法裁罰，絕不寬貸。

能源署指出，推動光電以屋頂型為優先，目前屋頂型已占2/3，地面型需依「區域計畫法」、「非都市土地使用管制規則」、「環境影響評估法」、「水土保持法」等相關法規辦理，並以複合利用為優先，例如漁電共生。

針對農地變更案件，能源署表示，已與農業部研擬「農地變更快篩表」，排除一級敏感區、特農區及野生動物保護區或野生動物重要棲息環境等，避開不適合光電開發區域，亦與環境部合作修改環評法規，明定山坡地裝置累計20MW以上或面積15公頃以上應辦理環評。

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能源署進一步說明，光電業者應依照工程計畫書施工，為確保現場設備設置的安全性，並應依規定提供相關資料，如有違反相關法令規定，將嚴格依照電業法及其相關規定，廢止許可或裁處行政罰鍰。

能源署重申，為確保光電正向發展，透過精進相關法規規範廠商，並持續監督管理，絕不寬貸僥倖心態的業者。（編輯：張均懋）1140703