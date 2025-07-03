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館長表態再赴中國直播 陸委會：對岸從商要承擔義務

2025/7/3 19:01（7/3 19:26 更新）
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陸委會發言人梁文傑3日在例行記者會上回應媒體提問。中央社記者呂佳蓉台北攝 114年7月3日
陸委會發言人梁文傑3日在例行記者會上回應媒體提問。中央社記者呂佳蓉台北攝 114年7月3日
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（中央社記者呂佳蓉台北3日電）網紅「館長」陳之漢近期直播中提到「台灣2300萬人的性命由中國14億人決定」，並表示會繼續到大陸做直播。陸委會發言人梁文傑今天回應，到中國大陸做生意，有一天會承擔義務，並提醒在大陸從商是「賺中國的錢不准砸中國的鍋」。

對於館長是否被中國大陸統戰成功，梁文傑今天在例行記者會上表示，館長原來是「猶抱琵琶半遮面」，現在可能是「袒胸露背笑迎春」。

梁文傑指出，到目前為止，在中國大陸眼裡，館長應該表現很好，所以央視給館長3分鐘的時間。現在館長要申請在抖音跟B站做直播主，對岸可能也挺頭痛的，因為根據大陸網信辦相關單位規定，對直播主有一定要求，比如不得有大面積紋身。對岸要不要批准一定很頭痛，一方面要施以好處，一方面對自身審查也是重大挑戰。

梁文傑表示，陸委會多年以來的立場是，沒有說不能到大陸賺錢與投資，反而做了很多台商輔導與聯誼工作，台幹與台生的關懷工作，並會提醒在對岸做生意，有一天中國大陸會要求承擔義務。不像是外國人來到台灣投資，台灣不會要求外國人要做什麼。

梁文傑指出，台灣商人可以到全世界賺到錢，但是要提醒，對大陸來說的從商是「賺中國的錢不准砸中國的鍋」，這會產生相應影響。

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另外，梁文傑對於近期陸委會接到恐嚇信件指出，近期有約4、5張恐嚇信，連續幾封信都跟大罷免有關，陸委會也已跟保六總隊商量，請警力協助幫忙，增加陸委會大樓的安全護衛。

他說，警方目前還沒抓到人，而歹徒目的應是想用最小成本達到擾亂人心的效用，因此不會對此做出太大反應，以免讓歹徒得逞，只照流程報警。（編輯：邱國強）1140703

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