音響大展8月登場 業者：市場穩定成長不受房市波及

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（中央社記者江明晏台北3日電）TAA國際音響大展將於8月登場，力拚參與人次與成交金額再創新高，音響業者表示，新台幣升值雖有利進口，但市場對產品價格並不敏感，看好AI與超低頻技術崛起、串流音質提升，頂級音響市場將穩定成長，不受房市清淡波及。

今年度TAA國際HI-END音響大展將於8月7日至10日在台北君悅酒店舉行，TAA台灣音響發展協會理事長施孝棣表示，展會空間將橫跨5層樓、匯聚全球500大品牌，有望延續去年吸引超過2.5萬人參與、現場成交金額突破億元，再創新高紀錄。

頂級音響市場逐步由傳統轉向數位串流與高解析音質，受惠AI應用與超低頻技術，開拓新世代成長動能。施孝棣表示，看好在創新技術帶動之下，有望吸引更多年輕族群加入「發燒友」行列。

台灣頂級音響代理商藝聲音響、大器國際今天公開千萬等級音響。逸聲有限公司總經理蒲栩洋說，疫情期間因民眾宅家時間增加，帶動音響設備更新潮，疫情結束後，市場回歸與房市密切連動的消費節奏。

蒲栩洋坦言，「今年受到第7波打房影響，房市交易量明顯下滑，頂級音響市場確實短期轉弱。」不過，他仍看好頂級音響市場長期銷售趨勢穩定。

頂級音響市場的另一項技術焦點，落在「超低音喇叭」領域。大器國際董事長黃光雄指出，近年來超低頻技術受到高度關注，具備在有限空間與預算內，打造出媲美大型系統的音效，成為近期成長動能最強勁的品類之一。

對於近期美國關稅政策與匯率波動，蒲栩洋指出，美系品牌成本勢必因關稅與通膨上升，但大部分頂級音響來自西歐，整體產品售價短期內不致受到重大影響。

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至於匯率面，新台幣升值雖有利進口，但蒲栩洋認為，對高階音響市場影響不大，「頂級音響不是衛生紙，不會因為便宜5%、10%就多賣10%。」相對而言，更需關注匯率對出口型企業的壓力，當中小企業主受到匯損衝擊，整體經濟信心受挫，自然影響高價消費品的需求。

對於進口音響市場面臨的匯率與成本變動，黃光雄分析，目前匯率趨勢有助降低部分進口成本，若後續匯率穩定，部分產品價格可能調降約5%，但在實務上，這對高端市場的購買決策影響相對有限。（編輯：張均懋）1140703