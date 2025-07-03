利物浦球星裘達車禍身亡 C羅：這沒道理

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（中央社利物浦/馬德里3日綜合外電報導）英超冠軍隊利物浦暨葡萄牙國家隊前鋒裘達車禍喪生，對於球星殞落，葡萄牙足球名將「C羅」羅納度說：「這沒道理。」利物浦也表達「悲痛欲絕」之情。

法新社報導，西班牙人民警備總隊（Civil Guard）說，一輛汽車在西班牙西北部薩摩拉省（Zamora）塞爾納迪利亞市（Cernadilla）偏離道路後起火，確認死者是28歲的裘達（Diogo Jota）和他26歲的弟弟菲利佩（Andre Felipe）。

28歲的裘達過去5年效力於利物浦（Liverpool），並幫助這家英超豪門在上賽季贏得英格蘭足球超級聯賽（Premier League）冠軍。

利物浦在聲明中說：「利物浦足球球會對於裘達的不幸逝世感到悲痛欲絕。」

另外，裘達也效力葡萄牙國家隊，並與巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）攜手協助葡萄牙在上個月贏得歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）冠軍。

英國廣播公司（BBC）報導，羅納度在社群媒體寫道：「這沒道理。我們剛剛還在國家隊，你才剛結婚。」

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羅納度向裘達的家人、妻子及小孩致哀，他還說：「我知道你將永遠和他們同在。安息吧迪奧戈（裘達）和安德瑞（菲利佩），我們會想念你們的。」

葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）說：「為葡萄牙爭光的運動員裘達和他弟弟去世的消息令人意外且悲痛。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1140703